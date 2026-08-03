Italiaanse middag in De Willisstee: warme herinneringen

De Ronde Venen/Wilnis – Voor veel bezoekers was het afgelopen donderdag een middag met een bijzonder tintje. In De Willisstee vond voor de echt allerlaatste keer de Italiaanse middag van Stichting Tjitze Hesselius plaats. Het was niet alleen een gezellige bijeenkomst voor alleenwonende ouderen uit De Ronde Venen, maar ook een emotioneel afscheid van een locatie waar jarenlang vele waardevolle activiteiten werden georganiseerd.

Ondanks dat de verhuizers bij wijze van spreken geparkeerd voor de deur stonden, was deze middag al ruim van tevoren gepland. De grote hal van De Willisstee vormde nog eenmaal het decor voor een middag vol Italiaanse gezelligheid. Dat gebeurde in een gebouw dat inmiddels grotendeels wordt ontmanteld. De toegang tot de bar was al afgesloten en delen van het pand waren zichtbaar afgebroken. Toch deed dat niets af aan de warme sfeer die bezoekers met elkaar wisten te creëren. Aan de tafeltjes werd uit volle borst meegezongen met bekende Italiaanse klassiekers, terwijl de zaal was aangekleed in mediterrane sferen.

Italië

Daarnaast kregen de aanwezigen een boeiende presentatie over Italië. Daarbij kwamen onder meer bijzondere bezienswaardigheden aan bod, waaronder een historische brug die tijdens de Tweede Wereldoorlog gespaard bleef en vandaag de dag nog altijd een geliefde toeristische trekpleister is.

De Italiaanse middag was al geruime tijd volledig volgeboekt. Stichting Tjitze Hesselius organiseert deze activiteiten speciaal voor alleenwonende ouderen uit De Ronde Venen, met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Deelname is daarbij altijd kosteloos. Aan het einde van de middag werd niet alleen genoten van de laatste Italiaanse klanken, maar werd ook dankbaar teruggekeken op een mooie traditie. Voor veel bezoekers betekende deze laatste bijeenkomst in De Willisstee een waardig en warm afscheid van een bijzondere ontmoetingsplek.

Op de foto: De aanwezigen kregen een boeiende presentatie over Italië. Foto: Wilco de Vries.