De Bertram in Legmeer voorzien van AED

Uithoorn – Bewoners van de wijk Bertram in Legmeer kunnen sinds 3 augustus rekenen op een belangrijke nieuwe voorziening in hun buurt: een openbare AED. Dankzij het initiatief van buurtbewoonster Marijke van de Rotten-van Poelgeest is de wijk nu beter voorbereid als er een hartstilstand plaatsvindt.

Marijke zette zich de afgelopen periode in om via BuurtAED voldoende geld in te zamelen voor de aanschaf van een openbaar toegankelijke AED. Dankzij de steun van medebuurtbewoners en donateurs werd het benodigde bedrag succesvol bijeengebracht. De AED heeft een centrale plek gekregen bij Manou en is dag en nacht bereikbaar voor burgerhulpverleners.

Bij een hartstilstand telt elke minuut. Een snel beschikbare AED kan, samen met reanimatie, de overlevingskans aanzienlijk vergroten. Ook Ribut leverde een belangrijke bijdrage aan het project. Hij verzorgde de aansluiting van de AED, waardoor deze direct gebruiksklaar is.

“Ik ben ontzettend trots dat we dit samen als buurt hebben bereikt”, vertelt Marijke. “Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Met deze openbare AED is er sneller hulp beschikbaar. Ik wil alle bewoners, donateurs en iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken. Met de plaatsing van de AED op nummer 53 is de Bertram sinds 3 augustus een stukje veiliger geworden. Het project laat zien wat betrokken bewoners samen kunnen bereiken en draagt bij aan een hartveiliger Legmeer.”

Op de foto: v.l.n.r. Manou, Marijke en Ribut. Foto: aangeleverd.