Uithoorn – Beer, een grijs met witte kat, is sinds woensdag 21 juli vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Noorddammerweg in De Kwakel.

Beer heeft een grijze rug, een witte borst en buik en witte pootjes. Ze heeft een grijs koppie met een wit snuitje en een witte streep tussen haar ogen. Aan het einde van haar staart zit een wit puntje. Beer is ongeveer 2,5 jaar oud, gesteriliseerd en heeft een korte vacht.

Is Beer gevonden? Laat het aan Amivedi (www.amivedi.nl) weten. Stichting Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie in Nederland die zich sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. Het fungeert als gratis meldpunt en landelijk register om baasjes en kwijtgeraakte dieren weer bij elkaar te brengen.

Op de foto: Beer vermist in Uithoorn. Foto: Amivedi.