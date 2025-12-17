Daan Bartels signeert in de Readshop

De Kwakel – Kwakelaar Daan Bartels heeft een tweede wandelgids geschreven: ‘Het levenspad van Liesbeth List’. Hierin vertelt hij haar levensverhaal aan de hand van wandelingen langs haar woonadressen en theaters in Amsterdam en voettochten langs de plekken uit haar jeugd op Vlieland en in Harlingen. Deze gids is de opvolger van ‘Het Amsterdam van Ramses Shaffy’, een wandelboek dat vorig jaar verscheen.

Daan komt signeren en presenteren in Uithoorn en De Kwakel. Zaterdag 20 december is Bartels van 14.00 tot 16.00 uur te gast in de Readshop in Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn voor een signeersessie. De wandelgidsen over Ramses Shaffy en Liesbeth List zijn die middag daar te koop en Daan voorziet ze graag van een persoonlijke boodschap. Zondag 11 januari organiseert de schrijver om 15.00 uur een boekpresentatie in Bar Het Fort in De Kwakel. Zijn dorpsgenoot en voormalige buurjongen Albert Blommestijn interviewt hem over zijn schrijfwerk en zijn passie voor het Nederlandstalige lied. Daarbij vertelt Bartels dan ook over bewondering voor Ramses Shaffy en Liesbeth List. Ook die middag zijn de wandelgidsen te koop. Iedereen is welkom en vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de foto: Daan Bartels voor een van de voormalige woonhuizen van Liesbeth List in Amsterdam. Foto: Bob Bronshoff.