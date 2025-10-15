Cursus DigiVitaler start in Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – In november (14, 21 en 28 van 10.00 tot 12.00 uur) organiseert de Bibliotheek Uithoorn de cursus DigiVitaler. Steeds meer gezondheidszaken verlopen digitaal: een herhaalrecept aanvragen, inloggen in het patiënten portaal of betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte. Handig, maar soms best ingewikkeld. Tijdens deze cursus leren deelnemers stap voor stap hoe je hiermee omgaat.

Met het lesprogramma DigiVitaler leer je hoe je je eigen gezondheidszaken online kunt regelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte via websites als thuisarts.nl of apotheek.nl, het gebruik van handige gezondheidsapps, online een vraag stellen, een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, inloggen en je medische gegevens bekijken in het patiënten portaal van de huisarts of het ziekenhuis en videobellen met de dokter. De cursus wordt gegeven in samenwerking met SeniorWeb en is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet.

Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om mee te doen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020 – 54 55 556.

Op de foto: Cursus DigiVitaler start in de Bibliotheek Uithoorn. Foto: aangeleverd.