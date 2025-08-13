Column: ‘Donald denkt door’

De Grote Heffingenshow, ook in Uithoorn en De Ronde Venen?

Door Donald Esser.

Stel je voor: je bent ondernemer in Uithoorn. Je verkoopt innovatieve fietsonderdelen, met liefde gemaakt van Europees staal. Tata. En dan komt daar ineens Donald Trump, de man die denkt dat een importheffing hetzelfde is als een magische toverstaf. Poef! 50% extra belasting op jouw product, omdat het niet in Texas is gelast door een man met een cowboyhoed.

Welkom in de Grote Heffingenshow, waar logica een bijrol speelt en geopolitiek een potje ganzenbord is. De spelregels? Die veranderen elke week. De dobbelsteen? Die ligt bij Trump en hij gooit hem met de flair van een dronken croupier in Las Vegas.

Ook in De Ronde Venen begint het te rommelen. Lokale ondernemers die ooit dachten: ‘Export naar de VS, dat is de toekomst!’ zitten nu met spreadsheets vol rode cijfers en een stressbal in de vorm van een hamburger. Want ja, America First betekent Europa Last. En dan vooral Nederland, dat kleine landje dat volgens Trump alleen goed is in tulpen en windmolens.

De Rabobank roept waarschuwend dat de industrie onder druk staat. De beurs schommelt als een pontje op de Amstel of een instabiel bootje op de Vinkeveense Plassen. En het CPB voorspelt een economische dip. En niet eentje die je met een Rondje Uithoorn Limoncello wegspoelt. Maar hé, laten we het positief bekijken: misschien wordt het eindelijk tijd dat we stoppen met het exporteren van alles wat los en vast zit en gewoon weer lokaal gaan denken. Uithoornse chips, Rondeveense robots, ff langs Groentehal Kok of ‘kippenboer’ De Haan in Vinkeveen. Koop eens prachtige natuurlijke groenteproducten lokaal bij Hielke’s Verswinkel of brood bij Remko’s in Abcoude. En waarom niet: een eigen valuta. De Heffinggulden. Eén muntstuk, gemaakt van onverkoopbaar aluminium. Haha…

Want als de wereldhandel een soap is geworden, dan moeten wij de satire zijn. Ondernemers in onze gemeenten zijn geen slachtoffers, maar hoofdrolspelers in een tragikomedie die zich afspeelt tussen spreadsheets en douaneposten. En wie weet: misschien komt er ooit een dag, dat Trump inziet dat Nederlandse kaas, brood, groenten en bloemen eigenlijk best wel aantrekkelijk zijn. Tot die tijd: hou de mondhoeken omhoog, de export laag en de satire scherp. En doe lokaal zaken binnen de gemeentegrenzen van Uithoorn en De Ronde Venen. Ondernemers blij, consumenten blij.