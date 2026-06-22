Regio – De Provincie Noord-Holland voert eind juni onderhoudswerkzaamheden uit aan het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel langs de N201. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke afsluitingen in de avond- en nachturen en omleidingen via omliggende wegen.

Het Amstelaquaduct onder de Amstel, tussen Uithoorn en De Ronde Venen, is afgesloten van donderdag 25 juni 20.00 uur tot vrijdag 26 juni 05.00 uur. Verkeer wordt in deze periode omgeleid via de A2, A4 en A9. De route staat ter plaatse aangegeven met borden.

Waterwolftunnel

Ook in de Waterwolftunnel onder de Ringvaart, tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer ter hoogte van de Burgemeester Brouwerweg (N201), vinden werkzaamheden plaats. De tunnel is afgesloten van vrijdag 26 juni 19.00 uur tot zaterdag 27 juni 06.00 uur en van zaterdag 27 juni 19.00 uur tot zondag 28 juni 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N231 en N232, tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg. Vanuit de Middenweg geldt een omleiding via de Machineweg.

Tijdens de afsluitingen voert de provincie uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden uit, waaronder het controleren van technische installaties en veiligheidsvoorzieningen, het reinigen van tunnelwanden en wegmarkeringen en het uitvoeren van maai- en schoonmaakwerkzaamheden. Daarmee moet de veiligheid en doorstroming op deze belangrijke regionale verbinding worden gewaarborgd.

Avond- en nachtafsluitingen op N201 door onderhoud. Foto: Wilco de Vries.