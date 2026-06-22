Plaspop 2026: muziek, zon, plezier én oranje

Aalsmeer – Plaspop 2026 is weer achter de rug en het evenement vond onder ideale omstandigheden plaats. Uiteraard het zeer zachte zomerweer met rustig vaarwater. Dat was vorig jaar wel anders! Je hebt het niet voor het zeggen en dat gold tevens voor wat het Nederlands Elftal zou doen. Maar Oranje won en met ‘grote cijfers’, 5-1. Alle reden voor een feestje en als dat gepaard kan gaan met muziek, dan is dat een ware win-winsituatie. Zaterdag jl. genoten veel Aalsmeerders van een fantastisch muziekfeest op en rond de Kleine Poel. Zes bands zorgden op vier locaties voor de perfecte feest-modus. Tussen de locaties was het zo’n half uurtje varen naar de volgende ‘spot’. Pop, rock, legends, meezingers… Het was genieten voor jong en oud. De organisatie, Stichting KLAP, kan terugzien op een prachtig muzikaal en feestelijk evenement.

Foto: www.kicksfotos.nl.