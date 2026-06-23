Nieuwe Heulbrug en Herenweg in Vinkeveen feestelijk geopend

Vinkeveen – Gemeente De Ronde Venen vierde donderdag 18 juni de feestelijke oplevering van twee projecten in Vinkeveen: groot onderhoud Heulbrug en de herinrichting Herenweg-Zuid/Zuid, fase 1. Wethouder Anja Vijselaar onthulde het naambord van de Heulbrug en opende de Herenweg officieel. Hierna was gelegenheid om na te praten bij Bar/eetcafé ’t Kruytvat.

Nieuwe brug, nieuwe weg

Sinds januari 2026 is er intensief gewerkt aan vernieuwing van de Heulbrug en de Herenweg. Onder meer het brugdek, het bewegingswerk en de bediening zijn aangepakt. Ook kreeg de brug een nieuwe coating en een nieuw brugwachtershuisje. De Herenweg is opnieuw ingericht met nieuw asfalt, nieuwe bestrating en vernieuwde kabels en leidingen en een vernieuwd persriool. Dat laatste gebeurde in nauwe samenwerking met betrokken nutsbedrijven.

Werk met werk maken

Door beide projecten tegelijk uit te voeren, bleef de hinder voor de omgeving beperkt tot één periode. Oorspronkelijk stond alleen het groot onderhoud aan de Heulbrug op de planning. Omdat ook de Herenweg aan vernieuwing toe was en de herinrichting onderdeel is van het Centrumplan Vinkeveen, besloot de gemeente de werkzaamheden te combineren.

“Met het onderhoud aan de Heulbrug en de herinrichting van de Herenweg hebben we een belangrijke stap gezet voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte in Vinkeveen. We zijn blij dat de brug en de weg er weer strak bij liggen. Met de herinrichting hebben we een verkeerveilige kruising gerealiseerd”, aldus wethouder Anja Vijselaar (ruimtelijke ordening en wegen).

Aandacht voor het oorlogsmonument

Ook de ruimte rondom het oorlogsmonument is tijdens de werkzaamheden opgeknapt. Daarbij is zorgvuldig rekening gehouden met de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De afstemming met het Oranje Comité was daarin onmisbaar. Bestuurslid van het Oranje Comité Lyône van Vliet: “Voor ons als Oranje Comité is het belangrijk dat het oorlogsmonument een waardige en goed toegankelijke plek blijft waar iedereen de ruimte krijgt om te kunnen blijven herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Dankzij de prettige samenwerking met de gemeente kunnen we ook de komende jaren samen met inwoners en betrokkenen op een passende manier invulling geven aan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.”

Overlast, maar ook begrip

De werkzaamheden hadden grote impact op de omgeving. De doorgaande route Demmerik-Heulbrug-Herenweg was lange tijd afgesloten voor verkeer. Dat vroeg veel van de buurt en de ondernemers op de Demmerik: omrijden, omfietsen en rekening houden met werkzaamheden voor de deur.

De gemeente bedankt iedereen voor hun geduld, begrip en flexibiliteit tijdens de uitvoering. “We begrijpen dat de werkzaamheden veel hebben gevraagd van de omgeving”, aldus wethouder Vijselaar. “Daarom een oprecht dankjewel aan alle bewoners, ondernemers en weggebruikers. En uiteraard ook aan de aannemers, nutsbedrijven en andere partners. Dankzij hun inzet en samenwerking ligt dit deel van Vinkeveen er weer netjes, veilig en toekomstbestendig bij.”

Wethouder Anja Vijselaar, het projectteam en omwonenden bij de opening van de Heulbrug en Herenweg Zuid/Zuid. Foto: aangeleverd.