De Kwakel – Wat een weekend bij Qui Vive, 20 en 21 juni. Onder zomerse omstandigheden genoten veel jeugdspelers van twee gezellige toernooidagen. Op zaterdag 20 juni stonden de O14-teams in de spotlights tijdens het Chillywood-toernooi, terwijl op zondag 21 juni de O11- en O12-teams het veld betraden voor het vrolijke Regenboogtoernooi.

Natuurlijk werd er fanatiek gehockeyd, maar er was veel meer te beleven. Tussen de wedstrijden door konden de deelnemers hun talenten testen bij het hockeystokkenspel, ontdekken wie de hardste bal sloeg en punten verzamelen bij het puntendoel.

Ook buiten het veld viel genoeg te bewonderen. Tijdens Chillywood verschenen teams in de leukste Hollywood-creaties en op zondag kleurde het sportpark in alle tinten van de regenboog. De prijzen voor de best verklede teams zorgden voor extra enthousiasme en veel lachende gezichten.

Met sportieve wedstrijden, leuke activiteiten, zonnig weer en een geweldige sfeer kijkt Qui Vive terug op een fantastisch hockeyweekend. En dat was niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers.

Zon, hockey en Oranje bij Qui Vive. Foto: aangeleverd.