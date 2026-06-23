Oranje-moeders in actie bij CSW

Wilnis – Bij CSW stond dinsdagavond 17 juni een bijzondere afsluiting van het seizoen op het programma. Om het voetbaljaar van MO-13 feestelijk af te sluiten, speelden de meiden een wedstrijd tegen hun eigen moeders.

Op deze zonnige avond verschenen de moeders in een opvallende oranje outfit om het teamgevoel te versterken, terwijl de jonge speelsters uiteraard in hun vertrouwde CSW-tenue aantraden. In het eerste deel van de wedstrijd waren de meiden duidelijk de sterkere partij. Met snel spel en een vaste balcontrole liep de stand binnen ruim twintig minuten op naar 4-0.

Smet

Na een korte pauze, waarin vooral de moeders even op adem konden komen, kantelde het wedstrijdbeeld enigszins. In het tweede gedeelte kwam team Oranje beter in de wedstrijd, mogelijk geholpen door enkele vaders die zich bij het team aansloten en wist het zelfs eenmaal te scoren. Een minder vrolijk moment ontstond toen een van de vaders ten val kwam en daarbij zijn sleutelbeen brak. Dat incident vormde een smet op verder een gezellige en sportieve avond.

Strafschoppen

Na de officiële speeltijd werd zoals gebruikelijk afgesloten met een reeks strafschoppen. De ballen vlogen beide keepers om de oren, wat zorgde voor veel plezier langs de kant. De avond werd vastgelegd als een geslaagde en verbindende afsluiting van het seizoen voor CSW MO-13 en de ‘Oranje-moeders’.

Ook de enthousiaste vrijwilligers, die gedurende het seizoen veel tijd en inzet in het team hebben gestoken, werden in het zonnetje gezet met een kleine attentie. Dankzij de inzet van trainers en coaches is het team hechter geworden en is het spelplezier zichtbaar toegenomen.

De Oranje-moeders en hun meiden. Foto: aangeleverd.