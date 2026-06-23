Meestertrainer Marten gehuldigd

Wilnis – Afgelopen vrijdag was het allesbehalve een gewone avond bij tafeltennisvereniging Veenland. Onder lichte voorwendselen werd Marten thuis opgehaald, om vervolgens nietsvermoedend in sportzaal Willisstee in het zonnetje te worden gezet. En dat werd hoog tijd.

Al meer dan 33 jaar is Marten een vertrouwd gezicht binnen de club. Hij begon ooit als speler, groeide door tot commissaris van de afdeling tafeltennis van s.v. Veenland en bleek uiteindelijk zijn ware roeping te vinden langs de kant van de tafel. Toen jeugdtrainer Derk voor werk naar Aruba en later Londen vertrok, sommige mensen hebben het zwaar, sprong Marten bij. En niet zonder succes.

Als voormalig schoolmeester wist hij als geen ander hoe je een groep jeugd in toom houdt én enthousiast krijgt. Met een mix van technische aanwijzingen en zijn inmiddels legendarische grapjes bracht hij talloze kinderen de basis – en vaak meer dan dat – van het spel bij. Dat leidde tot mooie resultaten. Zo werden Joost en Fabian in 2024 uitgeroepen tot sportploeg van het jaar na hun kampioenschap in de 1e klasse. Victor en Martijn schopten het zelfs tot kampioensjeugd van Nederland. Geen slecht cv voor een ‘invaller’.

Het ‘nekkie’

De laatste jaren kreeg Marten ondersteuning van Ellie en Yannick, die het jeugdwerk met zichtbaar plezier voortzetten. Maar deze avond draaide om hem. Marten werd verrast met een grote beker, en minstens zo belangrijk zijn vrouw met een forse bos bloemen. Want laten we eerlijk zijn: de man mag dan het hoofd van het gezin zijn, de vrouw is het ‘nekkie’. En zonder nekkie geen draai.

Penningmeester Martin maakte vervolgens officieel bekend dat Marten is benoemd tot lid van verdienste, compleet met bijbehorende onderscheiding. Terecht, en volgens velen zelfs aan de late kant.

Mooie woorden

Na alle mooie woorden was het tijd voor de traditionele derde helft; zolang de bar er nog staat, moet je er eer aan bewijzen. Daarna volgde nog een enkel toernooi onder leiding van Fabian, met een voorspelbare maar daarom niet minder indrukwekkende uitkomst: Joost werd voor de 16e keer kampioen, Fabian eindigde als tweede en Yannick pakte het brons. Kortom: een feestdag zoals een vereniging die graag ziet.

En voor wie denkt: dat lijkt me wel wat kom gewoon eens langs op vrijdag en speel een paar keer gratis mee. Voor je het weet, ben je verkocht. Meer informatie: ww.veenland.nl.

Meestertrainer Marten gehuldigd. Foto: aangeleverd.