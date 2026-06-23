Camera veroorzaakt onrust in Uithoorn

Uithoorn – In de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn is onrust ontstaan over een plotseling geplaatste camerapaal. Op de kruising met de Troelstralaan verscheen vorige week vrijdag een installatie, die ogenschijnlijk in twee richtingen filmt. Tot op heden is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de plaatsing. De gemeente bevestigt in elk geval dat de camera niet in haar opdracht is geplaatst, evenmin als in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard.

Deze krant onderzoekt of mogelijk de politie de camera heeft geplaatst. Tijdens het ter perse gaan van deze krant is daarover echter nog geen definitieve duidelijkheid. De politie zelf heeft vooralsnog geen inhoudelijke toelichting gegeven.

Filmt in twee richtingen

De camerapaal staat in een woonstraat met voornamelijk grondgebonden woningen. Het object bestaat uit een witte kast met daarbovenop een camerasysteem. De camera lijkt twee richtingen op te filmen, waaronder delen van de openbare weg en aangrenzende voortuinen. De plaatsing contrasteert opvallend met de rustige, residentiële omgeving.

Onder bewoners leven sinds de plaatsing veel vragen. Doordat vooraf geen communicatie heeft plaatsgevonden, tast de buurt in het duister over het doel van de installatie. Er is geen brief verspreid en er heeft geen aankondiging plaatsgevonden via officiële kanalen. Dat gebrek aan informatie voedt speculatie en zorgt voor wantrouwen.

Verschillende verklaringen

In de wijk circuleren inmiddels verschillende verklaringen. Zo wordt gedacht aan verkeersmonitoring, bijvoorbeeld om sluipverkeer in kaart te brengen. Ook worden verbanden gelegd met ontwikkelingen elders in Uithoorn, zoals de geplande opening van een opvanglocatie aan de Wiegerbruinlaan. Concrete aanwijzingen voor deze scenario’s ontbreken echter.

De centrale vragen blijven vooralsnog onbeantwoord: staat de camera daadwerkelijk aan, wie heeft toegang tot de beelden en met welk doel worden deze eventueel gebruikt? Ook is onduidelijk of voor de plaatsing een vergunning is afgegeven en welke instantie toezicht houdt op het gebruik ervan.

De gemeente benadrukt dat zij, wanneer zij zelf opdrachtgever zou zijn geweest, bewoners vooraf had geïnformeerd. Een woordvoerster laat weten: “Dat dit nu niet is gebeurd, benadrukt volgens de woordvoerder dat de installatie buiten de gemeentelijke organisatie om is geplaatst. Tegelijkertijd erkent de gemeente dat de huidige situatie onwenselijk is en dat helderheid noodzakelijk is. Wij zijn drukdoende opheldering te krijgen.”

Gevoel van onzekerheid

Voor bewoners raakt de kwestie aan het gevoel van privacy en controle over de eigen leefomgeving. De zichtbare aanwezigheid van een camerapaal, zonder duidelijke herkomst of doel, zorgt voor een gevoel van onzekerheid. Het ontbreken van transparantie weegt daarbij zwaarder dan de fysieke aanwezigheid van de camera zelf.

De gemeente heeft aangegeven actief te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en onder welke voorwaarden deze heeft plaatsgevonden. Of de camera op korte termijn wordt verwijderd als de herkomst onduidelijk blijft, is nog niet bekend.

Zolang er geen duidelijkheid is, blijft de camerapaal onderwerp van gesprek in de straat. Wat begon als een ogenschijnlijk technische ingreep in de openbare ruimte, heeft zich ontwikkeld tot een kwestie die vragen oproept over toezicht, communicatie en bevoegdheden in de wijk.

In de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn is onrust ontstaan over een plotseling geplaatste camerapaal. Foto: NH Nieuws/Julia Korn.