Grafschennis blijft begraafplaats De Kwakel teisteren

De Kwakel – Op de Algemene Begraafplaats aan de Noorddammerweg in De Kwakel is opnieuw sprake van grafschennis. Bij het graf van de in 2021 overleden zoon van een nabestaande zijn meerdere keren persoonlijke spullen verdwenen, waaronder kaarsen, lantaarns en bloemen. De gebeurtenissen zorgen voor veel verdriet en frustratie bij de familie en andere bezoekers van de begraafplaats.

Structureel probleem

De incidenten staan niet op zichzelf. Al langere tijd verdwijnen regelmatig voorwerpen van verschillende graven. Nabestaanden geven aan dat het probleem zich al zeker een jaar voordoet. De herhaalde diefstallen raken families diep, omdat het vaak gaat om persoonlijke en emotioneel waardevolle herinneringen.

De getroffen nabestaande laat weten, dat het herhaaldelijk vervangen van spullen inmiddels een pijnlijk onderdeel van het rouwproces is geworden. Ook via lokale kanalen en sociale media komen vergelijkbare signalen naar voren.

Gemeente waarschuwt bezoekers

De gemeente Uithoorn heeft inmiddels maatregelen genomen. Bij de begraafplaats zijn waarschuwingsbriefjes geplaatst waarin bezoekers worden opgeroepen alert te zijn. Daarnaast luidt het advies om geen waardevolle of dierbare voorwerpen bij graven achter te laten en bij diefstal aangifte te doen. De politie onderzoekt de grafschennis, maar tot op heden zijn er geen verdachten aangehouden en ontbreken concrete aanknopingspunten.

Politieke vragen

De situatie heeft inmiddels ook de lokale politiek bereikt. Vanuit de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de veiligheid op de begraafplaats en mogelijke maatregelen om herhaling te voorkomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inzet van cameratoezicht.

Volgens de gemeente ligt dat onderwerp gevoelig. Enerzijds is er de wens om diefstal en vandalisme tegen te gaan, anderzijds moet de begraafplaats een rustige en respectvolle plek blijven voor nabestaanden. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich de komende periode over de kwestie.

Grafschennis blijft begraafplaats De Kwakel teisteren. Foto: archief NM.