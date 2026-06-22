Diamanten bruidspaar ’t Hart–Barzilay viert 60-jarig huwelijk

Abcoude – Een bijzonder jubileum voor het echtpaar ’t Hart-Barzilay uit Abcoude. Donderdag 25 juni 2026 vieren zij hun diamanten huwelijk. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal bracht burgemeester Rosan Kocken eerder een bezoek aan het bruidspaar om hen persoonlijk te feliciteren.

Hetty en Pieter ’t Hart-Barzilay leerden elkaar kennen in Den Haag. Inmiddels wonen zij al 53 jaar met veel plezier in Abcoude. In de loop der jaren verhuisden zij binnen het dorp drie keer, maar Abcoude is altijd hun vertrouwde thuisbasis gebleven. Samen bouwden zij een hecht gezin op met drie kinderen en vijf kleinkinderen, op wie zij bijzonder trots zijn. Door de jaren heen maakten zij vele mooie reizen, zowel met het gezin als samen met z’n tweeën. Daarnaast delen zij een brede belangstelling voor cultuur, kunst en sport.

Beiden hebben zij zich jarenlang ingezet voor diverse maatschappelijke projecten en initiatieven in en rond Abcoude, waarmee zij een waardevolle bijdrage leverden aan de lokale gemeenschap.

Op 25 juni wordt dit prachtige jubileum in familiekring gevierd, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij zestig jaar liefde, verbondenheid en mooie herinneringen.

De burgemeester op bezoek bij het echtpaar Hetty en Pieter ’t Hart-Barzilay. Foto: aangeleverd.