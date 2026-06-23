Open Air Festival De Kwakel geslaagd

De Kwakel – Zaterdag 13 juni stipt om 15.00 uur gingen de eerste tonen over het festivalterrein in De Kwakel en het liep al snel gezellig vol. Hoewel er in het begin nog een frisse wind stond, nam die gedurende de avond steeds verder af en bleef het gelukkig aangenaam. De jonge band Black Vinyl beet het spits af en zette meteen de toon voor een mooie festivaldag.

Daarna kreeg The Covercrew het publiek moeiteloos in beweging met een heerlijk opzwepend optreden. De Donna Summer undercover versie zorgde vervolgens voor een strak en swingend optreden, waarbij de dansvloer goed gevuld was. Toen de avond viel, namen De Heeren van Haerlem het publiek mee langs de grootste hits van De Dijk. Hun voorstelling Dijkhonger zorgde voor veel herkenning en volop meezingende bezoekers.

Leuke herinneringen

Niet alleen voor de podia was het gezellig. Rond de Sweet Caroline Coffee Corner was het de hele dag een gezellige drukte en bij Snackservice Marie werd volop genoten van snacks en broodjes. In de loungehoek werd lekker ontspannen en de oldtimer VW-Fotobooth trok de nodige bezoekers voor een leuke herinnering aan de dag. Ook de ballenbak zorgde voor veel plezier. Het spel was speciaal bedacht ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van De Kwakel. Fanatieke deelnemers gingen op zoek naar de gouden jubileumbal, wat voor veel hilarische momenten en lachende gezichten zorgde.

Aanstekelijk

Later op de avond bracht The Afterbeat Club met hun aanstekelijke ska-ritmes opnieuw veel beweging in het publiek. Daarna namen de Hilltop Howlers de bezoekers mee op een stevige dosis rock-‘n-roll en was het aan ACinDC om de avond knallend af te sluiten. Dat deden zij met verve, waardoor het festival eindigde zoals het hoort: met volle bakken gezelligheid en een uitzinnig publiek. De organisatie kijkt met veel plezier terug op een drukbezochte en vooral sfeervolle dag. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk alle bezoekers werd het opnieuw een editie om met veel plezier op terug te kijken. En terwijl er nog volop wordt nagepraat en nagenoten, staat de datum voor de achtste editie al vast: zaterdag 12 juni 2027.

De Donna Summer undercover versie zorgde vervolgens voor een strak en swingend optreden. Foto: Dirk Plasmeijer.