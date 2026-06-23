Vijfjarig jubileum met kleurrijke eindshows

De Ronde Venen – Enjoy’s Dance heeft zaterdag 20 juni het vijfjarig bestaan feestelijk gevierd met een reeks eindshows. Onder het thema ‘Colors of Enjoy’s Dance 5 jaar’ stond de dag in het teken van dans, verbinding en diversiteit.

Verspreid over vier voorstellingen lieten dansers van alle leeftijden zien wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd. Van jonge beginners tot ervaren volwassenen: het podium werd gevuld met energie, enthousiasme en zichtbaar plezier. De shows boden een breed overzicht van de verschillende dansstijlen en niveaus die de dansschool aanbiedt.

Groei en ontwikkeling

Volgens de organisatie laten de optredens de groei en ontwikkeling zien die Enjoys Dance de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. “De diversiteit op het podium laat zien hoeveel talent er binnen de dansschool samenkomt”, aldus de leiding.

Ook werd stilgestaan bij de inzet achter de schermen. Docenten kregen waardering voor hun wekelijkse begeleiding en betrokkenheid. Daarnaast sprak de organisatie dank uit aan de vele hulpouders die hebben bijgedragen aan het verloop van de dag.

Met de eindshows komt het dansseizoen bijna ten einde. Na de laatste lessen deze week volgt een zomerpauze. Komende 31 augustus start het nieuwe seizoen, met een vernieuwd en uitgebreid lesaanbod.

Kleurrijke eindshows. Foto: aangeleverd.