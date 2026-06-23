Jeugdbrandweer Mijdrecht behaalt zevende plaats

Mijdrecht/Berghem – Jeugdbrandweer Mijdrecht heeft zaterdag 20 juni in Berghem deelgenomen aan de halve finale van de brandweerwedstrijden in de klasse Lage Druk. Bij de Jeugdbrandweer is de klasse Lage Druk een wedstrijdvorm en trainingscategorie voor jongeren. Hierbij bestrijden de jeugdleden branden door gebruik te maken van water dat rechtstreeks vanaf een brandkraan wordt gehaald, in tegenstelling tot ‘Hoge Druk’, waarbij water direct uit de tank van een blusvoertuig wordt gepompt.

Het wedstrijdscenario betrof een loods met verhuurboxen. Op de begane grond was brand ontstaan bij een goederenlift, waarna de brand zich had uitgebreid naar de eerste verdieping. Daarnaast bevond zich op de eerste verdieping nog een persoon die in veiligheid moest worden gebracht.

Enthousiasme

De jeugdploeg zette zich met veel enthousiasme in. Hoewel de uitvoering op verschillende onderdelen goed verliep, werden op enkele punten kostbare wedstrijdpunten verloren. Uiteindelijk resulteerde dit in een zevend plaats van de tien deelnemende ploegen.

Ondanks de niet optimale klassering kijkt de ploeg met trots terug op de geleverde prestatie. De samenwerking, inzet en motivatie waren uitstekend en de opgedane ervaringen bieden waardevolle leermomenten voor de toekomst. De ploeg bestond uit bevelvoerder Finn van Dijk, pompbediende Laurens van de Linden, nummer 1 Shanaya van Goor, nummer 2 Joey Hooijmaijers, nummer 3 Roy Zum Vorde Sive Vording en nummer 4 Max Felix.

Overleg bij de jeugdploeg. Foto: aangeleverd.