Verborgen schatten tijdens geslaagde Rommelroute

Aalsmeer – Verspreid door heel Hornmeer openden maar liefst 72 deelnemers afgelopen zaterdag 20 juni hun voortuin, garage, oprit of schuur voor bezoekers die op zoek waren naar verborgen schatten. Van kleding, speelgoed en boeken tot huisraad, tuinspullen, zelfgemaakte artikelen en bijzondere vondsten die jarenlang op zolder hadden gestaan: er viel voor iedereen iets te ontdekken.

Samenwerking

De vijfde editie van het inmiddels vertrouwde wijkevenement groeide uit tot een gezellige en drukbezochte dag. Om bezoekers gemakkelijk de weg te wijzen, had de organisatie, met behulp van buurtroute.nl, een routekaart samengesteld met alle deelnemende adressen. Daarnaast werd de route in de wijk aangegeven met pijlen op de lantaarnpalen. Deze materialen mochten worden geleend van de organisatie van de Avond4Daagse, een mooi voorbeeld van de samenwerking en flexibiliteit tussen verschillende evenementen in Hornmeer. Hoewel de temperatuur opliep tot zomerse waarden, liet het publiek zich daar niet door weerhouden. De route werd de hele dag druk bezocht en op veel adressen ontstonden gezellige gesprekken tussen buurtbewoners, bezoekers en deelnemers. Verschillende standhouders hadden extra hun best gedaan met fraai ingerichte verkoopplekken, zelfgemaakte producten, verrassingspakketten en zelfs gratis zonnebloemen voor bezoekers.

Laagdrempelig

Een bijzondere rol was weggelegd voor Café Gouwetéén, dat zich op het laatste moment aansloot als deelnemer en mede-sponsor van het evenement. Bezoekers konden hier terecht voor een rustmoment, een drankje, een routekaart of een eventueel toiletbezoek. Volgens initiatiefnemer Chantal van Hilst draait de Rommelroute om veel meer dan alleen het verkopen van spullen. “Het gaat om ontmoeting, verbinding en gezelligheid in de wijk. Zeker in een buurt waar veel nieuwe bewoners wonen, is het belangrijk om elkaar op een laagdrempelige manier te leren kennen.” De organisatie kijkt al vooruit naar volgend jaar. De eerste voorbereidingen zijn zelfs al gestart. Nieuwe vlaggen en spandoeken zijn besteld om de Rommelroute nog beter zichtbaar te maken. Daarnaast hoopt de organisatie dat Café Gouwetéén opnieuw betrokken wil zijn en dat ook andere lokale ondernemers zich bij toekomstige edities willen aansluiten.

Foto aangeleverd.