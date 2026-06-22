Buurt AED-actie in De Regentes

Uithoorn – In wijk De Regenteswijk hangt sinds kort een AED. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. Met succes: binnen slechts vier weken werd voldoende geld opgehaald voor de aanschaf van een AED en een bijbehorende buitenkast. De actie kreeg bovendien een extra impuls dankzij een donatie van Quaker Houghton, dat het belangrijk vindt om lokale initiatieven te ondersteunen.

Initiatiefnemer van de actie Angelique Derwort, tevens werknemer van Quaker Houghton: “Ik ben deze actie gestart, omdat ik zelf weet hoe ingrijpend hartproblemen kunnen zijn, en dat het iedereen, ongeacht leeftijd, kan overkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe positief de buurt heeft gereageerd en dat mijn werkgever, QH, bereid was dit initiatief te ondersteunen en dat direct heeft gedaan.”

Belangrijk

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen zes minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is. De AED hangt aan een buitenmuur in de wijk en is dan dag en nacht bereikbaar. Hij wordt aangemeld bij reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

De buurt AED in De Regenteswijk. Foto: aangeleverd.