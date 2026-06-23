RKDES neemt afscheid van een icoon: Ton Nisters

Kudelstaart – Generaties kinderen zetten onder de enthousiaste begeleiding van Ton Nisters hun eerste stappen op het voetbalveld bij RKDES. Met zijn tomeloze inzet, geduld, betrokkenheid en liefde voor het spel was Ton maar liefst 34 jaar hét gezicht van de mini’s.

Recent vierde Ton zijn 80e verjaardag, een bijzondere mijlpaal. Tegelijkertijd markeert dit het einde van een indrukwekkend tijdperk. Na 34 jaar als trainer neemt hij afscheid van zijn vertrouwde plek langs de lijn. Voor ontelbare kinderen was Ton veel meer dan een trainer. Hij was een vertrouwd gezicht, een motivator, een luisterend oor en bovenal iemand die plezier in voetbal altijd voorop stelde. Dankzij zijn inzet hebben honderden jonge spelers niet alleen leren voetballen, maar ook geleerd wat sportiviteit, samenwerken en plezier betekenen.

Met het stoppen van Ton neemt RKDES afscheid van een icoon. Zijn bijdrage aan de vereniging is van onschatbare waarde en zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de mini’s.

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