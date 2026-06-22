Uithoorn – Liefhebbers van topsport kunnen donderdag 25 juni hun hart ophalen op het sportcomplex van Thamen aan de Vuurlijn. Het Nederlands damessoftbalteam, TeamKingdomNL, speelt daar een aantrekkelijke oefenwedstrijd tegen het sterke Chinese Taipei. De eerste pitch wordt gegooid om 19.00 uur en de toegang is gratis.

De ontmoeting belooft een wedstrijd van hoog niveau te worden. Het Nederlandse team is momenteel de nummer 6 van de wereldranglijst en daarmee het hoogst geklasseerde Europese land. Tegenstander Chinese Taipei staat zelfs een plaats hoger en bezet de vijfde positie op de wereldranking. Daarmee treffen twee ploegen uit de mondiale top elkaar op Uithoornse bodem.

Voor het Nederlandse team vormt de wedstrijd een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het Olympisch Kwalificatietoernooi, dat in september wordt gespeeld in Oklahoma City in de Verenigde Staten. Daar zal Nederland strijden om een felbegeerde plek op het grootste sportpodium ter wereld.

Graadmeter

Voor spelers en staf is de wedstrijd tegen Chinese Taipei een uitstekende graadmeter. Beide landen behoren al jarenlang tot de internationale top van het damessoftbal en staan bekend om hun snelle spel, sterke pitching en uitstekende verdediging. Voor het publiek biedt dat alle ingrediënten voor een spannende en sportieve avond.

Dat een wedstrijd van dit niveau bij Thamen wordt gespeeld, is bijzonder voor Uithoorn en de regio. Bezoekers krijgen de kans om internationale topsport van dichtbij mee te maken en de Nederlandse speelsters aan te moedigen in hun voorbereiding op een belangrijk internationaal toernooi.

Topsoftbal in Uithoorn: Team Kingdom NL komt naar Thamen. Foto: aangeleverd.