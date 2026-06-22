Vernieuwde Prinses Irenebrug weer opengesteld voor verkeer

Regio – De vernieuwde Prinses Irenebrug is gereed. Na een periode van werkzaamheden beschikt de regio over een brug die beter aansluit op de vernieuwde infrastructuur rond de Koningin Máximalaan en die veiliger en comfortabeler is voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

De Prinses Irenebrug is een belangrijke verkeersbrug in Uithoorn, die de N196 over het Amstel-Drechtkanaal leidt. De brug vormt de cruciale verbinding en ook de provinciegrens tussen Uithoorn (Noord-Holland) en Amstelhoek (Utrecht). Ze overspant de Amstel en zorgt voor de doorstroming van lokaal en regionaal autoverkeer, fietsers en voetgangers. De vernieuwing omvatte onder andere nieuwe fietspaden, verbeterde voetgangersgedeelten en het veiliger scheiden van auto’s en fietsers.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van gemeente Uithoorn, in samenwerking met gemeente De Ronde Venen, de provincies Noord-Holland en Utrecht en de Vervoerregio Amsterdam. Om de reizigers te bedanken voor hun geduld tijdens de werkzaamheden werden ze donderdag 18 juni verrast en persoonlijk bedankt door wethouder Vijselaar voor hun geduld.

Samenwerking over grenzen heen

Jan Hazen, wethouder van gemeente Uithoorn: “Met de vernieuwde Prinses Irenebrug investeren we in een veilige en prettige leefomgeving. De brug vormt een belangrijke schakel in ons dorp en sluit nu naadloos aan op de nieuwe inrichting van de Koningin Máximalaan. Ik ben trots dat we dit project samen met onze partners succesvol hebben gerealiseerd.”

Anja Vijselaar, wethouder van gemeente De Ronde Venen: “Voor veel inwoners Uithoorn en De Ronde Venen is de Prinses Irenebrug een dagelijkse verbinding. Dankzij deze vernieuwing ontstaat een veiligere en aantrekkelijkere route voor fietsers en voetgangers en versterken we de verbinding tussen onze gemeenten. De aanpassingen aan de brug omvatten onder meer nieuwe voorzieningen voor fietsers en voetgangers, een verbeterde scheiding tussen verkeersstromen en een inrichting die aansluit op de vernieuwde openbare ruimte aan weerszijden van de brug. Daarmee is de Prinses Irenebrug klaar voor de toekomst en draagt zij bij aan een veilige en aantrekkelijke verbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek.”

Met de oplevering van de Prinses Irenebrug is opnieuw een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het gebied rond Uithoorn en Amstelhoek. De vernieuwde brug biedt meer comfort voor langzaam verkeer, een overzichtelijkere verkeerssituatie en een duurzame inrichting die past bij de toekomst van de regio.

Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: “Goede infrastructuur stopt niet bij gemeentegrenzen en in dit geval zelfs niet bij de provinciegrens. Deze vernieuwde brug laat zien wat mogelijk is wanneer overheden samenwerken aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. We zijn blij dat deze belangrijke verbinding nu klaar is en de komende jaren weer mee kan.”

Wethouder Anja Vijselaar van gemeente De Ronde Venen bedankt de reizigers voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Foto: gemeente Uithoorn.