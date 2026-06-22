Klink-Klaar op zaterdag 27 juni 2026 van 13.00 – 18.00 uur

Tijdens Klink-Klaar; Tekst en Muziek voor Klein Publiek maakt u kennis met talenten uit De Ronde Venen, maar ook van buiten deze regio.Het gratis te bezoeken mini-festivalwordt voor de tweede keer langs de Kromme Mijdrecht gehouden met locaties gelegen aan beide zijde van het water, in en rondom De Hoef.

Er is voor ieder wat wils en met behulp van het programma kunt u een keuze maken, zodat u bijtijds weet waar u graag heen wilt! De meeste optredens worden 3 x 30 minuten gebracht. Op deze wijze kunt u als bezoeker per fiets verschillende optredens bijwonen tussen 13.00 – 18.00 uur. Met een goede voorbereiding kunt u wel vijf optredens bezoeken.

Waar kunt u zoal naar kijken en luisteren? Als u van klassieke muziek houdt, ga dan naar duo Centella op harp en dwarsfluit. Houdt u van blues bezoek dan de BBCount Band. Swingen kunt u bij het optreden van jazztrio Jardy´s Jazzbirds (komt in de plaats van Gabriele & de Bossa Boys). Vrolijke klezmer- en polkamuziek wordt gebracht door het Frankfurter Polka Trio, terwijl NinaLynn en Janos hartverwarmende (folk)nummers brengen. Voor liefhebbers van New Age muziek is er een optreden in de Paduakerk van Skousa Soundsccapes. Wilt u graag zelf meezingen met gouwe ouwe popliedjes, schuif dan aan bij duo Rewind Bens. Ook zijn er diverse jonge talenten, zoals Emily Sofie en Reinier Broshuis of Julia en Mick met liedjes op gitaar.

Naast de muziek is er ook een verhalenverteller en een dichter actief op specifieke locaties, terwijl sneltekenaar Gosia Kowalska her en der indrukken vast zal leggen van diverse optredens.

De organisatie is in handen van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen. Het programma ligt verspreid in de Ronde Venen en Uithoorn (bibliotheek, gemeentehuis, winkels en horeca). Op de website www.cultuurpuntrondevenen.nl treft u tevens het programma aan. Komt u ook?

Foto: aangeleverd.