Feestelijke presentatie Maricken Magazine in Het Spoorhuis

Vinkeveen – In Het Spoorhuis aan Demmerik in Vinkeveen heeft zondag 21 juni onder zomerse omstandigheden de feestelijke presentatie plaatsgevonden van het Maricken Magazine. De bijeenkomst werd bezocht door genodigden en markeerde de introductie van de acht pagina’s tellende bijlage, die vandaag – 24 juni – als uitneembaar katern in de Nieuwe Meerbode verschijnt.

Tijdens de presentatie stond Marickenland centraal, het nieuw ontwikkelde natuur- en recreatiegebied tussen Vinkeveen en Wilnis. In een talkshow werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van het gebied, de rol van betrokken partijen en de betekenis voor natuur, recreatie en omgeving. Aansluitend vond de officiële overhandiging van het eerste exemplaar plaats aan Arjan van Rijn van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Coby Visser van de klankbordgroep Marickenland en Tineke Harlaar, boswachter publiek Dtaatsbosbeheer.

Het programma werd vervolgd met een lunch met lokale producten en een facultatieve wandeling onder begeleiding van een gids naar het nabijgelegen Marickenland. De middag werd rond 15.30 uur afgesloten bij het Spoorhuis.

Het Maricken Magazine is een eenmalige, thematische uitgave die volledig in het teken staat van het gebied. Met verhalen over natuurontwikkeling, recreatiemogelijkheden, geschiedenis en achtergronden biedt het magazine vooral inspiratie en beleving, met veel ruimte voor fotografie. De redactie ligt onder meer in handen van aanjager en initiator Gert Tetteroo en Rob Isaacs, met bijdragen van lokale betrokkenen zoals Klaas Pater.

Met de publicatie beogen de makers inwoners en bezoekers kennis te laten maken met Marickenland en het gebruik van het gebied te stimuleren. Naast verspreiding in deze krant, online en de socials zijn ruim 2.000 losse magazine-exemplaren op wit papier gedrukt voor extra verspreiding.

De overhandiging van het Maricken Magazine. V.l.n.r. Coby Visser, Arjan van Rijn, Tineke Harlaar (boswachter publiek Staatsbosbeheer) en Gert Tetteroo. Foto: Nieuwe Meerbode.