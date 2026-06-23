Westeinder Waterweek wederom een groot succes

Aalsmeer – Afgelopen week stonden, georganiseerd door Zeilschool Aalsmeer, de Westeinderplassen volledig in het teken van watersport, ontmoeting en plezier tijdens de jaarlijkse Westeinder Waterweek. Gedurende meerdere dagen konden belangstellenden kennismaken met de veelzijdigheid van het watergebied van Aalsmeer.

Kinderdag

De feestelijkheden gingen donderdag van start met de inmiddels traditionele Kinderdag op het Surfstrand. Deze dag werd georganiseerd door Zeilschool Aalsmeer, in samenwerking met Koninklijke Scheepswerf Feadship De Vries. Ruim 400 kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart kregen tijdens de Kinderdag de kans om op een laagdrempelige en vooral leuke manier kennis te maken met verschillende vormen van watersport. Verspreid over het terrein konden de kinderen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten op en rondom het water. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers en instructeurs maakten zij kennis met zeilen, suppen, kanoën en andere watersporten. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat zij actief het water op gingen, wat zorgde voor veel enthousiaste reacties en nieuwe ervaringen, mede door het prachtige weer.

Naast de activiteiten op het water waren er verschillende activiteiten en workshops rondom het Surfstrand. Zo beklommen klassen de Watertoren, werd er gevolleybald in de Waterlelie, hebben kinderen via een speurtocht kennis gemaakt met het Fort Kudelstaart en werden op het strand nog verschillende activiteiten als Oud Hollandsche spellen door Turf Aalsmeer en een drumworkshop door Drumparty georganiseerd.

Bouw een Bootje

Ook dit jaar stonden de vakmensen van Feadship met veel plezier klaar voor het bouwen van de Aalsmeerse Grundel. Dit onderdeel is al jaren één van de meest iconische onderdelen van de Westeinder Waterweek. Het concept is eenvoudig maar bijzonder effectief: kinderen bouwen in teams onder begeleiding van vakmensen van Feadship hun eigen bootje of praam. Daarbij maken ze kennis met techniek, samenwerken, creativiteit én natuurlijk met het water. Nadat de bootjes zijn gebouwd mochten de leerlingen de bootjes samen versieren en volgde het spannendste moment van de dag: de proefvaart. Dan blijkt of de creaties daadwerkelijk drijven en bestand zijn tegen een tochtje over het water.

Zeilschool Aalsmeer on tour

Vanaf vrijdag ging de Westeinder Waterweek verder en werden nog bijna 300 groep 7 en 8 leerlingen uit Amstelveen en Uithoorn verwelkomd voor verschillende watersportactiviteiten. In het weekend was er voor iedereen de mogelijkheid om vrij en gratis langs te komen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de zeil- en watersport tijdens Zeilschool Aalsmeer on tour. Mede door het prachtige weer vulde het Surfstrand zich met vele kinderen en volwassenen die de verkoeling opzochten. Een ideale mogelijkheid om eens in een bootje of op een SUP te stappen.

Door de inzet van bijna 80 vrijwilligers en verschillende Aalsmeerse bedrijven is de Westeinder Waterweek wederom een groot succes geworden.

Foto: Prachtige weersomstandigheden voor de Westeinder Waterweek (foto aangeleverd).