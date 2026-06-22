Loting Tour de Kwakel 1 juli in ‘t Tourhome

De Kwakel – Zaterdag 4 juli begint het tweede grote sportevenement deze zomer, de Tour de France. Slovenië en Denemarken plaatsten zich niet voor het WK voetbal. Zij zijn voor sportief succes deze zomer afhankelijk van de verrichtingen van respectievelijk Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in Frankrijk. Of kan Frans wonderkind Paul Seixas bij zijn Tourdebuut meteen scoren? In De kwakel start het spel Tour de Kwakel, het oudste wielerspel van Nederland.

Tour de Kwakel is een lokaal, laagdrempelig poule- en scoringsspel dat draait om de Tour de France. De belangrijkste kenmerken van het spel zijn: Samenstelling; je stelt tijdens de Tour een eigen wielerploeg samen met renners. Puntensysteem; je verdient punten met de etappe uitslagen, het algemeen klassement en andere nevenklassementen (zoals de groene en bolletjestrui) tijdens de echte Tour de France. Het evenement leeft enorm in het dorp. Het spel bestaat al sinds 1955 en viert traditiegetrouw elk jaar in juli een maand lang feest en sportiviteit rondom de grootste wielerronde.

Dagsucces

Nederland zal in de Tour de France hopen op dagsucces met bijvoorbeeld Mathieu van der Poel in de heuvelritten, Olav Kooij in de vlakke ritten en Thymen Arensman in de bergritten.

Voor de directie begonnen de voorbereidingen voor de Tour de Kwakel dit jaar al vroeg. Er moest immers vervanging gevonden worden voor Marga Kouw, die vorig jaar op het jubileumfeest afscheid nam van de directie. Marga heeft zich jarenlang met ziel en zaligheid ingezet voor Nederlands oudste Tourspel. Haar takenpakket was zo groot, dat er maar liefst drie nieuwe directieleden werden geworven om haar taken over te nemen.

Enthousiasme

Regerend Tourwinnaar Joost Hogerwerg zorgt er met zijn enthousiasme in zijn eerste jaar als directielid meteen voor dat het spel weer 100 deelnemers heeft, het maximumaantal. Jan van Schie zal zich in zijn rol als penningmeester van zijn serieuze kant laten zien. Michel van der Knaap wordt de nieuwe stille kracht van de directie en zal zich onder meer specialiseren in het inkopen van de drank.

De 100 deelnemers worden in ploegen van vijf verdeeld. Daarbij is de eindstand van vorig jaar bepalend voor de plaatsing van dit jaar. De ploegen spelen voor de iconische gele petten, die vorig jaar werden gewonnen door Toine Bartels, Daan Herben, Martha van Alen, Paul Kennis en Joep Voorn. De ploegnamen zullen gelieerd zijn aan het 450-jarig bestaan van De Kwakel. De loting start woensdag 1 juli rond 20.30 uur in ’t Tourhome in De Quakel.

De ploegen spelen voor de iconische gele petten, die vorig jaar werden gewonnen door Toine Bartels, Daan Herben, Martha van Alen, Paul Kennis en Joep Voorn. Foto: aangeleverd.