OBS De Kajuit viert geslaagd Zomerfeest

Uithoorn – Openbare basisschool De Kajuit in Uithoorn stond vrijdag 19 juni van 13.00 tot 16.00 uur volledig in het teken van het jaarlijkse zomerfeest voor leerlingen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en leerkrachten. Ondanks de hoge temperatuur werd het een gezellige middag vol activiteiten en plezier.

Gewapend met een stempelkaart deden leerlingen enthousiast mee aan allerlei activiteiten, zoals eendjes vangen, goal schieten, spijkerpoepen en de populaire levende fruitmachine. In de hele school en op het schoolplein waren lachende gezichten te zien.

Ook de loterij zorgde voor veel enthousiasme. Tijdens vier rondes hield meester Gijs de spanning er goed in, terwijl iedereen nieuwsgierig wachtte op de winnende lotnummers. Verschillende aanwezigen gingen daarbij naar huis met mooie prijzen, mogelijk gemaakt door de trouwe en betrokken sponsors.

Tussen de activiteiten door genoten leerlingen, ouders en verzorgers van verschillende zelfgemaakte lekkernijen, bereid door ouders, waaronder broodjes kip en gemarineerd ei. De populaire suikerspinnen maakten het feest compleet.

OBS De Kajuit kijkt terug op een geslaagde middag vol activiteiten, gezelligheid en mooie momenten. De opbrengst van het zomerfeest wordt besteed aan het 40-jarig jubileumjaar van de school in 2027. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar volgens de organisatie vormt het alvast een prachtig startbedrag.

Een gezellige middag vol activiteiten en plezier. Foto: aangeleverd.