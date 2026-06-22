Cultuur Festival in Uithoorn

Uithoorn – Zaterdag 27 juni vindt van 11.00 tot 17.00 uur voor de vijfde keer het gratis toegankelijke Cultuur Festival plaats. Ook dit jaar vormt De Scheg aan de Arthur van Schendellaan het bruisende middelpunt van een dag vol cultuur, creativiteit en ontmoeting.

De organisatie is verheugd over de vele enthousiaste aanmeldingen van creatieve clubs, verenigingen en culturele organisaties uit de gemeente. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met optredens, presentaties en vooral veel interactieve workshops.

Voor kinderen en jongeren zijn er onder meer activiteiten op het gebied van dans, musical, fotografie en muziek. Natuurlijk zijn ook ouders van harte welkom om kennis te maken met deze creatieve disciplines. Bezoekers kunnen verder ook genieten van optredens van verschillende koren, toneelvoorstellingen en cabaret. Daarnaast nodigt dorpsdichter Amanda ten Cate iedereen uit om deel te nemen aan de zoektocht naar haar opvolger. In februari 2027 neemt zij afscheid na twee jaar als dorpsdichter. Er zijn overigens nog enkele kramen gratis beschikbaar. Meer informatie: stuur een mail naar cultuurfestivaluithoorn@gmail.com. De organisatie neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Workshop steeldrum

Op het Cultuurfestival is ook de kans om deel te nemen aan een workshop steeldrum. Onder begeleiding van een aantal leden van de steelband van Tavenu worden er enkele liedjes ingestudeerd, die aan het einde van de workshop gezamenlijk gespeeld kunnen worden. De melodie wordt hierbij gespeeld door de muzikanten van Tavenu zelf, maar de begeleiding is voor de deelnemers aan de workshop. Via de website van het Cultuurfestival kan je je van tevoren opgeven voor de workshop. Beschikbaarheid is beperkt door het aantal instrumenten, maar bij grote belangstelling is daar natuurlijk altijd een mouw aan te passen. De workshop vindt plaats van 12.00 tot 12.50 uur. Deelname is gratis. Als opwarmertje zal de steelband een optreden op het podium bij de Scheg verzorgen van 11.20 tot 11.40 uur. Aanmelden voor de workshop kan via info@steelband-tavenu.nl.

Workshop steeldrum spelen het Cultuurfestival. Foto: aangeleverd.