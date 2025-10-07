College bezoekt nieuwe huurderskantoor Eigen Haard

Uithoorn/Amstelveen – Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn bacht 30 september een werkbezoek aan woningcorporatie Eigen Haard. De ontmoeting vond plaats in het nieuwe huurderskantoor in Amstelveen, een locatie waar huurders laagdrempelig terecht kunnen met vragen en waar medewerkers van Eigen Haard dichtbij de bewoners opereren.

Huurder op één

Tijdens het bezoek ging het college in gesprek met medewerkers en bestuurder Anke Huntjens van Eigen Haard. De woningcorporatie heeft de afgelopen jaren bewust gekozen voor een koerswijziging: dichter bij de huurder, met vaste gezichten in de wijk en een klantgerichte dienstverlening. Anke Huntjens, bestuurder Eigen Haard: “We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen in woningen van goede kwaliteit, in buurten waar mensen naar elkaar omkijken. De huurder staat bij ons op één en onze dienstverlening is daarop ingericht.” Eigen Haard beheert in Uithoorn en De Kwakel zo’n 4.000 woningen. De organisatie telt 670 medewerkers en is sinds 1909 actief in de volkshuisvesting.

Slimme oplossingen

Een belangrijk gespreksonderwerp was de woningnood. Het college en Eigen Haard spraken over hoe en misschien wel óf deze op te lossen is. Geconcludeerd werd dat nieuwbouw alleen niet voldoende is. Er moet ook gekeken worden naar de bestaande woningvoorraad en innovatieve bouwmethoden zoals industrieel bouwen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit tussen alle partijen. Met industrieel bouwen kunnen grotere aantallen woningen sneller worden gerealiseerd, maar het vraagt ook om een andere manier van denken en doen. Daarnaast benadrukte Huntjens het belang van consistent gemeentelijk beleid: “Voor ons als woningcorporatie is de lokale politiek veel belangrijker dan de landelijke. Samen met gemeenten kunnen we echt het verschil maken.”

Ambities

Voor de periode 2025–2030 heeft Eigen Haard duidelijke ambities geformuleerd voor de gemeente Uithoorn. De corporatie wil 150 tot 200 extra huurwoningen realiseren, met een nadruk op 3-kamerwoningen die aansluiten bij de woonbehoefte van veel woningzoekenden. Daarnaast wordt ingezet op het uitbreiden van het middensegment huur zodat ook mensen met een middeninkomen betaalbaar kunnen wonen. De bestaande woningvoorraad wordt complexgewijs verduurzaamd, met oog voor energiezuinigheid en wooncomfort. Doorstroming wordt actief bevorderd bijvoorbeeld via het labelen van seniorenwoningen. Ouderen kunnen zo makkelijker verhuizen naar een meer passende woning (nul-treden, dicht bij voorzieningen) , waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe huurders. In samenwerking met de gemeente worden deze ambities concreet gemaakt in wijken als Thamerdal en op het Legmeerplein, waar naast vernieuwing ook wordt gewerkt aan een prettige leefomgeving en ontmoetingsplekken voor bewoners.

Samen bouwen aan woonkansen

Sinds 2023 geldt een nieuw woonruimteverdeelsysteem in de regio. Naast wachttijd speelt nu ook actief zoeken een belangrijke rol: woningzoekenden die regelmatig reageren op het woningaanbod vergroten hun kans op een passende woning. Toch blijft de uitdaging groot. De vraag naar woningen is nog altijd groter dan het aanbod, waardoor het verdelen van woonruimte voelt als het snijden van een ‘taart’ die niet groter wordt.

Volgens bestuurder Anke Huntjens ligt een belangrijk deel van de oplossing in het beter benutten van de bestaande woningvoorraad: “Alleen dan kunnen we echt stappen zetten in het verkleinen van de woningnood.”

Met deze gezamenlijke ambitie en de focus op de huurder als uitgangspunt, kijken zowel de gemeente als Eigen Haard vol vertrouwen naar de toekomst. Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt dit: “De samenwerking met Eigen Haard is van groot belang. Samen werken we aan goede volkshuisvesting in Uithoorn en De Kwakel. Ik ben verheugd dat Eigen Haard weer meer de focus legt op de huurder. Dat is precies waar het om draait.”

Collegeleden en beleidsambtenaren op de foto met gesprekspartners van Eigen Haard. Foto: gemeente Uithoorn.