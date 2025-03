College bezoekt bijna honderdjarig Hitma

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders bracht 11 maart een bezoek aan Hitma, gevestigd op het industrieterrein in Uithoorn. Hitma is een handelsbedrijf dat technische producten en diensten levert voor veelal industriële toepassingen. De firma werd in 1926 in Amsterdam opgericht en viert volgend jaar haar 100-jarig bestaan. “Het is prachtig dat we als gemeente binnenkort weer een 100-jarig bedrijf mogen verwelkomen. Dat is iets om trots op te zijn”, aldus burgemeester Pieter Heiliegers.

Ontwikkeling en vestiging

Sinds 1979 is Hitma gevestigd in Uithoorn en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke leverancier in de technische sector. Het bedrijf heeft vestigingen in Uithoorn, Almere, Purmerend en Antwerpen en biedt werk aan ruim 90 medewerkers, van wie een groot deel woonachtig is in de regio. Het motto van Hitma is het leveren van producten met toegevoegde waarde, delen van kennis en het volledig ontzorgen van de klanten, onder meer door het bieden van onderhoud, service en trainingen. Jan Hazen, wethouder Economie, zegt: “Hitma is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf kan bijdragen aan de economische groei van onze gemeente. Hun innovatieve aanpak en sterke relaties met bekende merken en leveranciers zijn doordacht en commercieel succesvol.”

Rondleiding en indrukken

Tijdens het bezoek werd het college rondgeleid door algemeen directeur Michiel Jansen en het managementteam van Hitma. Ze bezochten onder andere het dienstengebouw met het laboratorium, de foto- en filmstudio, de serviceafdeling en de cleanroom van het zusterbedrijf UltraPure International waarmee Hitma intensief samenwerkt.

Wethouder Ferry Hoekstra voegt toe: “De inzet van Hitma voor duurzaamheid is inspirerend. Hun programma ‘Hitma Bewust’ laat zien dat zij niet alleen denken aan hun eigen processen, maar ook aan die van hun leveranciers en klanten. Dit is een voorbeeld voor andere bedrijven.”

“Betrokkenheid bij de gemeenschap is indrukwekkend”

Hitma neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus en heeft verschillende initiatieven om duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. Ze richten zich op verduurzaming, maatschappelijke betrokkenheid, een veilige en prettige werkomgeving en het promoten van werken in de techniek. Wethouder José de Robles merkt op: “Hitma’s betrokkenheid bij de gemeenschap is indrukwekkend. Hun steun aan goede doelen en samenwerking met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laat zien dat zij echt om de regio geven.”

Op de foto v.l.n.r.: Michiel Jansen (algemeen directeur), Jaime Rijndorp (business controller), wethouder José de Robles, wethouder Ferry Hoekstra, burgemeester Pieter Heiliegers, Astrid van Ballegoy (manager marketing & communicatie), wethouder Jan Hazen, Hans van der Linden (Accountmanager Bedrijven gemeente Uithoorn), Peter Cornelissen (commercieel directeur), Dimitri de Jonge (HR Business Partner) en ICT-manager Chiron Orie. Foto: Gemeente Uithoorn.