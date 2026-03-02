Collecteweek Amnesty International

Uithoorn/De Kwakel – Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging. Zij komt op voor een rechtvaardige wereld, waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Amnesty neemt voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen.

Dat doet ze om onafhankelijk te blijven en altijd en overal te kunnen zeggen wat zij wil. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. Ook in Uithoorn en De Kwakel zullen collectanten voor Amnesty van 8 tot en met 14 maart langs de deuren gaan.

Met onderzoek, lobby, campagnes en rapporten oefenen we druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. De jaarlijkse collecte helpt om die kosten dekken. Dat onderzoek en die lobby, campagnes en rapporten hebben effect. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt en daders worden berecht.

Ook in Uithoorn en De Kwakel zullen collectanten voor Amnesty van 8 tot en met 14 maart langs de deuren gaan. Foto: Amnesty International.