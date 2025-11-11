Collecte Diabetes Fonds: bijna 15.000 euro opgehaald in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek

Regio – De landelijke collecteweek van het Diabetes Fonds heeft in onze regio een indrukwekkend resultaat opgeleverd 14.766 euro. Een bedrag dat niet alleen getuigt van gulheid, maar ook van betrokkenheid bij een ziekte die miljoenen Nederlanders treft.

Van dit totaalbedrag kwam 7.907 euro via de traditionele huis-aan-huiscollecte binnen. Het overige deel werd gerealiseerd door diverse bedrijfsacties. Opvallend is de rol van het lokale bedrijfsleven: 34 ondernemingen uit Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek zetten zich actief in om de collecteweek tot een succes te maken. Hun logo’s prijken trots in een fotocollage op de Facebook-pagina ‘Je bent pas een Uithoornaar als’, een digitale galerij van maatschappelijke betrokkenheid.

Onderzoek

Het ingezamelde geld wordt ingezet voor onderzoek naar diabetes, verbetering van de zorg en voorlichting. Dat is hard nodig, want diabetes is een chronische aandoening die niet alleen het dagelijks leven van patiënten beïnvloedt, maar ook een groeiende uitdaging vormt voor de gezondheidszorg.

De organisatie spreekt daarnaast haar waardering uit voor de lokale media, die hielpen om de boodschap breed onder de aandacht te brengen. Want achter elk ingezameld euro zit een verhaal van samenwerking: van collectanten die langs de deuren gingen tot bedrijven die creatieve acties bedachten.

In een tijd waarin goede doelen steeds vaker moeten concurreren om aandacht, laat deze opbrengst zien dat lokale solidariteit nog springlevend is. Het is een signaal dat de kracht van een gemeenschap niet alleen in woorden, maar ook in daden zichtbaar wordt.

De collecte voor het Diabetes Fonds leverde bijna 15.000 euro op in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek. Foto: aangeleverd.