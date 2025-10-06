Collectanten gezocht: kleine moeite, groot gebaar

Uithoorn e.o. – In de strijd tegen diabetes is elke stap van betekenis. Ook dit najaar roept het Diabetes Fonds inwoners van Uithoorn en omliggende wijken op om zich in te zetten als collectant tijdens de jaarlijkse collecteweek, die plaatsvindt van 27 oktober tot en met 1 november. Met name in Amstelhoek, Menonietenbuurt en Meerwijk Oost is behoefte aan extra handen.

Duizenden vrijwilligers trekken jaarlijks door straten en wijken om geld in te zamelen voor onderzoek naar diabetes type 1 en 2. Hun inzet maakt het mogelijk om wetenschappelijke doorbraken te realiseren, preventie te verbeteren en de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verhogen. In Uithoorn e.o. is die inzet dit jaar urgenter dan ooit.

Laagdrempelig

Collecteren is laagdrempelig en sociaal. Deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd zij eraan besteden. Een paar uur in de collecteweek volstaat al om een verschil te maken. Wie liever niet fysiek langs de deuren gaat, kan ook digitaal bijdragen door een persoonlijke collectebus aan te maken en deze te delen met familie, vrienden en kennissen. Zelfs wie minder mobiel is, kan zo een waardevolle rol spelen.

Persoonlijke voldoening

Naast het maatschappelijke belang levert collecteren ook persoonlijke voldoening op. Dankbare reacties van buurtgenoten, het gevoel daadwerkelijk iets bij te dragen en de ondersteuning van een betrokken team in Uithoorn maken het tot een betekenisvolle ervaring. Wie zich inzet, helpt niet alleen het fonds, maar ook de toekomst van duizenden mensen die leven met diabetes. Een kleine moeite, een groot gebaar.

Aanmelden als collectant kan eenvoudig via www.diabetesfonds.nl.

Wie zich inzet, helpt niet alleen het fonds, maar ook de toekomst van duizenden mensen die leven met diabetes. Foto: Diabetes Fonds.