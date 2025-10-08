Collectanten gezocht in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek

Uithoorn e.o. – In de regio Uithoorn-De Kwakel-Amstelhoek is het Diabetes Fonds al ruim 35 jaar actief. Een groep van ongeveer 80 vrijwilligers zet zich jaarlijks in voor een toekomst waarin diabetes beter behandelbaar en mogelijk zelfs te genezen is. Voor de komende landelijke collecteweek, die plaatsvindt van maandag 27 oktober tot en met zaterdag 1 november, wordt gezocht naar aanvullende ondersteuning.

De urgentie van collecteren

Diabetes treft inmiddels meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland. Elk jaar komen daar tienduizenden nieuwe diagnoses bij. Dankzij het onderzoek dat door het Diabetes Fonds wordt gefinancierd, ontstaan er steeds betere behandelmethoden en groeit de hoop op genezing.

Dit onderzoek is afhankelijk van donaties – en daarmee van de inzet van collectanten. Er is behoefte aan betrokken personen die op uiteenlopende manieren willen bijdragen: collectanten die een korte route in de eigen buurt lopen, bijvoorbeeld in Amstelhoek, Mennonietenbuurt of Meerwijk Oost, waar de nood het hoogst is. Instructies worden verstrekt door een wijkhoofd. De collectebus accepteert zowel contante als digitale bijdragen.

Digitale collectanten, voor wie geen gelegenheid heeft om langs de deuren te gaan, bestaat de mogelijkheid een digitale collectebus aan te maken en deze te verspreiden via WhatsApp, e-mail of sociale media. De benodigde tijdsinvestering is beperkt. Helpers voor supermarkt-acties; ondersteuning bij het organiseren van emballage-donaties, het benaderen van supermarktmanagers, verspreiden van promotiemateriaal en het afronden van acties. En hulp bij het actueel en aantrekkelijk houden van de Facebookpagina van de lokale afdeling.

Elke vorm van inzet draagt bij aan een betere toekomst voor mensen die leven met diabetes. Voor wie in de directe omgeving te maken heeft met deze aandoening, is het belang van onderzoek en maatschappelijke steun evident.

Voor vragen of aanmelding kan contact worden opgenomen met de collecteleiding: Pauline van der Does, 06 – 2879 8906, pauline.vanderdoes@hotmail.com; of Marcel Rits, 06 – 4488 9932, mrits05@xs4all.nl. Direct aanmelden kan ook via: collecte@diabetes.nl.

Op de foto: Help en collecteer mee. Foto: aangeleverd