Coach4You Uithoorn op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Uithoorn – De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen meer dan een nieuwe schooltas en een ander rooster. Nieuwe vakken, meerdere docenten, grotere gebouwen en een andere sociale dynamiek maken die overgang voor sommigen spannend, soms zelfs overweldigend. Juist voor kinderen die dat extra zetje nodig hebben, biedt Coach4You al ruim 25 jaar individuele begeleiding.

Coach4You richt zich op leerlingen voor wie de overgang naar de brugklas niet vanzelfsprekend verloopt. Dat kan te maken hebben met onzekerheid, moeite met plannen en zelfstandig werken, of een gebrek aan zelfvertrouwen. De organisatie koppelt deze kinderen aan vrijwillige coaches die hen gedurende een langere periode begeleiden: niet alleen praktisch, maar ook sociaal en emotioneel.

De kracht van het programma zit in de persoonlijke aandacht. Coaches fungeren als vast aanspreekpunt, motiveren hun coachkind en helpen structuur aan te brengen in schoolwerk en weekindeling. Even belangrijk is het luisterend oor: iemand buiten school en gezin bij wie een kind vragen durft te stellen of zorgen kan delen. Volgens Coach4You zorgt deze combinatie ervoor dat veel kinderen het eerste jaar in het voortgezet onderwijs met succes afronden en met meer vertrouwen doorgaan.

Ook lokaal heeft die aanpak zijn waarde bewezen. In Uithoorn is Coach4You al jarenlang actief en worden jaarlijks meerdere kinderen begeleid in deze kwetsbare fase tussen twee onderwijsvormen. De ondersteuning start al rond het einde van groep 8 en loopt door tot de kerstvakantie in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs – in totaal zo’n anderhalf jaar. Die lange adem maakt het mogelijk om niet alleen op problemen te reageren, maar ook ontwikkeling te volgen en te versterken.

De organisatie draait grotendeels op vrijwilligers. Nieuwe coaches hoeven geen onderwijsachtergrond te hebben; betrokkenheid bij jongeren en de bereidheid om tijd en aandacht te geven zijn belangrijker. Wie instapt, volgt een verplichte basistraining en kan later aanvullende scholing krijgen. Daarnaast worden coaches ondersteund door een lokaal team en is er ruimte voor intervisie en themabijeenkomsten, waar ervaringen worden gedeeld en nieuwe inzichten ontstaan.

Met het oog op de komende instroom van brugklassers is Coach4You Uithoorn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De benodigde tijdsinvestering bedraagt gemiddeld anderhalf uur per week. Of en hoeveel coaches nodig zijn, wordt bepaald na intakegesprekken met basisscholen, ouders en kinderen in de periode van eind april tot en met juni.

In een tijd waarin steeds meer van kinderen wordt verwacht, biedt Coach4You een vorm van stille ondersteuning op de achtergrond. Niet door het schoolwerk over te nemen, maar door kinderen het vertrouwen te geven dat ze het zelf kunnen.

Meer informatie over Coach4You is te vinden op www.coach4you.org. Geïnteresseerden in Uithoorn kunnen contact opnemen via: heleneversteeg57@outlook.com.

Op de foto: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen meer dan een nieuwe schooltas en een ander rooster. Foto: aangeleverd.