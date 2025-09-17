Buurtkamer Meerwijk maakt zich op voor nieuw seizoen

Uithoorn – Na een zomer vol zonovergoten koffieochtenden in de buitenlucht, bereidt Buurtkamer Meerwijk zich voor op een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten in het Fort aan de Drecht, Grevelingen 50 in Uithoorn. De vertrouwde donderdagochtenden blijven het hart van de activiteiten, maar met het najaar in aantocht verplaatst het programma zich weer naar binnen en dat betekent ruimte voor gastsprekers, presentaties en creatieve ontmoetingen.

De aftrap van het nieuwe seizoen vindt plaats op donderdag 25 september, wanneer Ruud Stolte een bijzondere presentatie geeft over zijn recente fietsreis langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Onder de titel ‘Wat zou jij zien als je langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog fietste?’ neemt Stolte zijn publiek mee langs historische plekken, vergeten verhalen en tastbare herinneringen aan een conflict dat miljoenen levens kostte. De presentatie begint om 10.00 uur, en zoals altijd staat de koffie en thee klaar.

Gevarieerd programma

Ook de maanden daarna beloven een gevarieerd programma voor bewoners van de Meerwijk:

30 oktober: vaste bezoeker Evert toont beelden van zijn reis naar Laos en Vietnam;

13 november: Ben Voorend van het Schrijverscafé Uithoorn neemt bezoekers mee in de wereld vanhet gedichten lezen en maken;

In december staan traditiegetrouw de pubquiz en de kerstlunch op het programma. En in het nieuwe jaar kunnen bezoekers alvast uitkijken naar een presentatie over kunst door Ingrid.

De Buurtkamer nodigt nadrukkelijk ook nieuwe gezichten uit. Wie het spannend vindt om voor het eerst aan te schuiven, kan contact opnemen via e-mail of telefoon. Er is altijd iemand beschikbaar om samen te komen of zelfs op te halen. Ook voor wie minder mobiel is, wordt een oplossing gezocht.

De koffieochtenden vinden elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur plaats in de ruimte van CREA in het Fort aan de Drecht, aan het eind van de Meerwijk. Aanmelden is niet nodig, afmelden evenmin. Iedereen is welkom om op elk moment binnen te lopen. Contact: buurtkamermeerwijk@gmail.com.

Op de foto: Inspirerende Buurtkamer Meerwijk-bijeenkomsten in het Fort aan de Drecht. Foto: Cultuurplatform Uithoorn.