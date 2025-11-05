Buurtgezinnen viert 10-jarig jubileum

Uithoorn – Coördinator Jorica Adriaanse heeft vorige week het allereerste ‘Buurtgezinnen Magazine’ overhandigd aan wethouder José de Robles. Met deze overhandiging werd stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van Buurtgezinnen en zes jaar betrokkenheid binnen gemeente Uithoorn.

Buurtgezinnen begon tien jaar geleden met een helder idee: gezinnen die het moeilijk hebben, laten ondersteunen door andere gezinnen uit de buurt. Niet via ingewikkelde protocollen, maar met iets wat van onschatbare waarde is; menselijke aandacht en nabijheid. Die eenvoudige gedachte vormt nog altijd de kern van het succes: opvoeden doen we samen, met elkaar bouwen we aan een sterke basis voor kinderen.

In gemeente Uithoorn zijn inmiddels zo’n 150 gezinnen met elkaar verbonden. Vaak begint het met iets kleins: een kind dat een middagje komt spelen bij een steungezin of een ouder die even op adem komt. Maar wat klein begint, maakt groot verschil. Ouders krijgen weer vertrouwen, kinderen bloeien op en gezinnen vinden steun dichtbij huis.

Hartverwarmend

Wethouder José de Robles benadrukte bij de overhandiging het belang van het initiatief: “Buurtgezinnen laat zien dat opvoeden iets is wat we samendoen met als resultaat sterkere gezinnen en een hechtere gemeenschap. Het is hartverwarmend om te zien hoe gezinnen in onze gemeente elkaar ondersteunen. Het maakt onze samenleving sterker en menselijker.”

Koningin Máxima

Het landelijke jubileum van Buurtgezinnen werd eerder dit jaar gevierd in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima, die de organisatie al jaren een warm hart toedraagt. Haar aanwezigheid benadrukte de maatschappelijke waarde van Buurtgezinnen en de kracht van mensen die iets betekenen voor elkaar.

Laagdrempelig

Buurtgezinnen is inmiddels actief in meer dan 150 gemeenten door heel Nederland en groeit nog steeds. In gemeente Uithoorn wordt met trots teruggekeken op zes mooie jaren, waarin gezinnen elkaar op een laagdrempelige manier hebben ondersteund en versterkt.

Buurtgezinnen zoekt continu nieuwe steungezinnen: gezinnen die hun huis en hun hart willen openstellen voor een ander. Je kan een wereld van verschil maken door er te zijn voor een ouder die het zwaar heeft, of voor een kind dat wat extra aandacht kan gebruiken.

Op de foto: Coördinator Jorica Adriaanse heeft vorige week het allereerste Buurtgezinnen Magazine overhandigd aan wethouder José de Robles. Foto: aangeleverd.