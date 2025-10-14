Burgemeestersontbijt Uithoorn gezond en gezellig

Uithoorn – Het jaarlijkse burgemeestersontbijt vond donderdag 9 oktober plaats in het gemeentehuis van Uithoorn. Dit keer schoven leerlingen van basisschool De Dolfijn aan in de kantine voor een gezond ontbijt met burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder onderwijs José de Robles.

Het burgemeestersontbijt is onderdeel van een landelijke campagne om kinderen bewust te maken van het belang van een gezond ontbijt en betrokkenheid bij hun leefomgeving. De tafels waren vrolijk aangekleed met zelf ingekleurde placemats en de kinderen hadden zich goed voorbereid: ze stelden nieuwsgierig vragen over het werk van de burgemeester en wethouder, hun favoriete fruit en snack en zelfs over de verkiezingen en plannen voor de gemeente.

Cadeautjes

Dit jaar was er ook een bijdrage van Ilonka, gezonde jeugdcoördinator van Team Sportservice. Zij vertelde over het belang van gezonde voeding en hoe je daar als kind al mee aan de slag kunt. Na afloop kregen de leerlingen een drinkfles, een fruitbakje en een boekje met tips mee naar huis.

Waardevol

Wethouder José de Robles: “Het is ontzettend waardevol om op deze manier in contact te zijn met kinderen. Ze stellen eerlijke, verrassende vragen en laten zien dat ze betrokken zijn bij hun omgeving. Dat is mooi om te zien.”

Burgemeester Pieter Heiliegers vult aan: “Een ontbijt als dit is meer dan een gezellige ochtend. Het is een kans om kinderen te laten ervaren dat de gemeente er ook voor hen is. En dat hun stem telt, hoe jong ze ook zijn.”

De kinderen mochten alles vragen aan de burgemeester en wethouder. Foto: Gemeente Uithoorn.