Burgemeester verrast met duurzaam boeket

Uithoorn/De Kwakel – Dit jaar hebben MKB-Nederland en de Vereniging Bloemist-Winkelier (VBW) iets bijzonders gedaan op de Dag van de Ondernemer: ze verrasten zoveel mogelijk burgemeesters met een duurzaam boeket en een persoonlijke boodschap, bezorgd door lokale bloemisten.

Met deze actie willen de organisatoren laten zien hoe belangrijk bloemen zijn en hoe hard de bloemensector werkt aan duurzaamheid. In de afgelopen tien jaar is het gebruik van schadelijke middelen met bijna 88 procent verminderd. Ook het gasverbruik is flink gedaald door het gebruik van aardwarmte.

Trots op bloemensector

Burgemeester Pieter Heiliegers kreeg het boeket persoonlijk overhandigd door Inge Quint van Flower Art, een duurzaam gecertificeerde bloemist uit de gemeente. Hij reageerde enthousiast: “Ik ben trots dat we in Uithoorn en De Kwakel zo’n sterke bloemensector hebben. Onze ondernemers werken keihard en zetten grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Zelf houd ik ontzettend van bloemen – om te krijgen én om te geven – als blijk van waardering. Als bloemengemeente blijven we dat ook doen.”

Quint presenteerde het boeket in ‘bloempapier’, speciaal inpakpapier gemaakt van bloemresten en 100 procent recyclebaar. “Zo dragen we als sector bij aan een groenere toekomst.”

Burgemeester Heiliegers ontving op het gemeentehuis van Uithoorn een duurzaam boeket van bloemist Inge Quint. Foto: gemeente Uithoorn.