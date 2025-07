Burgemeester en wethouder bezoeken Oekraïense vluchtelingen

Uithoorn – Een delegatie van de gemeente Uithoorn met daarin burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder José de Robles (Vluchtelingenopvang) hebben verleden week een bezoek gebracht aan twee opvanglocaties in Uithoorn waar Oekraïense vluchtelingen wonen. Zij werden getrakteerd op Oekraïens eten, met zorg bereid door de bewoners. Tijdens het eten hadden zij goede gesprekken. Sommigen Oekraïners verblijven al bijna drie jaar in de opvang. Ze hebben weinig privacy en het is moeilijk voor hen om vooruit te kijken, zolang de toekomst nog zo zeer onzeker is. Toch lieten ze de burgemeester en wethouder bij hun bezoek weten zeer dankbaar te zijn voor de veilige plek in de gemeente Uithoorn. De meeste bewoners werken en proberen samen het beste ervan te maken.

Onder de indruk

Burgemeester Heiliegers: “Het is bijzonder om te zien hoe deze mensen zich staande houden. Ondanks alles blijven ze positief en hoopvol. Dat raakt mij.” Ook de wethouder is onder de indruk: “Ik heb veel respect voor hun kracht. We doen ons best om hen zo goed mogelijk te steunen en het is dan fijn om te horen hoeveel dat gewaardeerd wordt. De veerkracht is bewonderingswaardig.”

Armbandje

Een aantal kinderen had nog iets gemaakt voor de burgemeester: een armbandje met daarin verwerkt de Nederlandse én de Oekraïense vlag. De burgervader deed het armbandje meteen om en zal het nog vaak met trots en dankbaarheid dragen.

Op de foto: Burgemeester Heiliegers en wethouder De Robles schoven met een van hun ambtenaren aan bij de Oekraïense bewoners. Foto: Gemeente Uithoorn.