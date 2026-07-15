Burgemeester bezoekt muziekkorps Triviant

Vinkeveen – Muziekkorps Triviant uit Vinkeveen kreeg afgelopen donderdag bezoek van burgemeester Rosan Kocken. Als burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt zij graag kennis met verenigingen en organisaties in de gemeente. Een bezoek aan Triviant mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Tijdens haar bezoek maakte zij kennis met de leden van de vereniging en kreeg ze een kijkje achter de schermen van een repetitie. Ze luisterde aandachtig naar verschillende muziekstukken en kreeg een indruk van de veelzijdigheid van het muziekkorps. Tussen de muziek door was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vereniging, het plezier van samen muziek maken en de rol die Triviant speelt binnen de gemeente.

Triviant kijkt terug op een gezellig en geslaagd bezoek en waardeert de belangstelling van burgemeester Kocken voor het verenigingsleven in de gemeente.

Op de foto: Muziekkorps Triviant uit Vinkeveen kreeg afgelopen donderdag bezoek van burgemeester Rosan Kocken. Foto: aangeleverd.