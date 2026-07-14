Tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor woningen

Uithoorn – Gemeente Uithoorn zet een belangrijke stap in de herontwikkeling van het tankstation aan de Heijermanslaan. Het college sluit daartoe een overeenkomst met de eigenaar van het tankstation. In deze overeenkomst worden nieuwe afspraken vastgelegd voor de realisatie van 20 appartementen, drie commerciële units en een vernieuwde openbare ruimte op en rondom de locatie van het huidige AVIA-tankstation.

Van tankstation naar wonen

Door het verdwijnen van het tankstation ontstaat er meer ruimte in de directe omgeving, wat kansen biedt voor een bredere gebiedsontwikkeling in Zijdelwaard. Al langere tijd is duidelijk dat het tankstation aan de Heijermanslaan geen toekomst heeft als verkooppunt voor fossiele brandstoffen.

Eerdere plannen voor woningbouw op deze locatie waren financieel niet uitvoerbaar. In 2025 zijn de uitgangspunten van het plan aangepast en heeft het college een positief principebesluit afgegeven, waarmee een haalbaar plan verder is uitgewerkt. Het nieuwe plan voorziet in drie woongebouwen met in totaal 20 koopappartementen, waarvan vier in het betaalbare segment. Op de begane grond komen drie commerciële ruimtes voor dienstverlening. De bouwhoogte blijft gelijk aan het eerder vergunde plan. Met deze ontwikkeling krijgt een verouderde functie een nieuwe bestemming die beter aansluit bij de woonbehoefte in de wijk. Tegelijkertijd draagt het plan bij aan de kwaliteitsverbetering van de omgeving en vormt het een impuls voor de verbetering van dit gedeelte van de Heijermanslaan.

Nieuwe afspraken vastgelegd

De gemeente en de ontwikkelaar hebben de aangepaste afspraken vastgelegd in een (aanvulling op de eerdere) anterieure overeenkomst. Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente en een projectontwikkelaar waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van een ruimtelijke ontwikkeling. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken opgenomen over het woningbouwprogramma en het aantal parkeerplaatsen, de inrichting van de openbare ruimte, participatie met omwonenden, financiële bijdragen van de ontwikkelaar en de planning van het project.

Veilige en bereikbare openbare ruimte

Naast de woningbouw wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Over de plannen zijn eerder twee informatieavonden gehouden voor omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht gevraagd voor meer groen, voldoende parkeergelegenheid en veilige loop- en fietsroutes. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Zo komen er, naast het parkeren op eigen terrein ook (openbare) parkeerplaatsen langs de Heijermanslaan en extra groen. De bestaande voet- en fietsbrug wordt verlegd, zodat deze beter (veiliger) aansluit op de nieuwe inrichting van de openbare ruimten en de fietsroute overzichtelijker wordt. Bovendien ontstaat door het verleggen van de bestaande voet- en fietsbrug meer ruimte voor groen langs de oever. Aan de noordkant van het project wordt een extra voetgangersbrug aangelegd, waardoor de bereikbaarheid voor doorgaand verkeer (voetgangers) verbetert.

Wethouder Jan Hazen (Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit): “Met dit plan geven we een zichtlocatie in Zijdelwaard een nieuwe toekomst. We voegen woningen toe en zorgen voor een veilige en goed bereikbare openbare ruimte, met duidelijke routes voor voetgangers en fietsers. Daarmee versterken we de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.”

Meer groen en leefbaarheid

De herontwikkeling biedt ook kansen om de wijk groener en aantrekkelijker te maken. De parkeerplaatsen worden omgeven door groen en bij de inrichting van de openbare ruimte staat een prettige leefomgeving centraal. Wethouder Ferry Hoekstra (Leefomgeving): “Bij de uitwerking van het plan is nadrukkelijk aandacht voor een groene en verzorgde openbare ruimte. Door groen een belangrijke plek te geven in de inrichting, ontstaat een omgeving die prettig is om in te wonen en te verblijven.”

Vervolg

Omdat het plan niet binnen het huidige omgevingsplan past, wordt een afzonderlijke planologische procedure doorlopen. De ontwikkelaar heeft hiervoor inmiddels een vergunning aangevraagd. Met deze stap wordt de basis gelegd voor de verdere uitwerking van de plannen en de benodigde procedures. Omwonenden en andere belanghebbenden worden op een later moment nader geïnformeerd over de planning van de herinrichting van de openbare ruimte. Meer informatie over het project is te vinden op www.uithoorn.nl/heijermanslaan.

Het tankstation aan de Heijermanslaan maakt plaats voor onder meer 20 appartementen. Foto: gemeente Uithoorn.