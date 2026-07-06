Zes weken lang één Nieuwe Meerbode

De Ronde Venen/Uithoorn – De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat Nieuwe Meerbode De Ronde Venen en Nieuwe Meerbode Uithoorn vanaf week 29 (15 juli) gedurende zes weken verschijnt als één gezamenlijke editie voor de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn. Daarmee ontvangen ruim 34.100 huishoudens elke week dezelfde krant, boordevol nieuws, achtergrondverhalen, evenementen, sport en ondernemerschap uit beide gemeenten.

Voor lezers biedt deze zomereditie het beste van twee lokale werelden. Nieuws stopt immers niet bij een gemeentegrens. Inwoners van De Ronde Venen bezoeken regelmatig evenementen in Uithoorn en De Kwakel, terwijl inwoners van Uithoorn steeds vaker hun weg vinden naar activiteiten in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de andere dorpen. Door de krachten te bundelen ontstaat een complete krant met meer verhalen uit de regio.

Ook voor adverteerders biedt de gecombineerde editie extra mogelijkheden. Met één advertentie wordt in een keer een groter verzorgingsgebied bereikt, met een totale oplage van 34.100 exemplaren. Daarmee ontstaat gedurende de zomer een sterk regionaal platform voor ondernemers, verenigingen en organisaties die zichtbaar willen blijven bij hun doelgroep.

De redactie kijkt uit naar een zomer waarin inwoners van beide gemeenten elkaar nog beter leren kennen. Zes weken lang één krant, twee gemeenten en volop aandacht voor wat beide gemeenten zo bijzonder maakt.

Directie Nieuwe Meerbode