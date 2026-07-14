Herstel van oevers Vinkeveense Plassen in voorbereiding

Vinkeveen – Het herstel van de oeverconstructies op de Vinkeveense Plassen komt een stap dichterbij. Recreatieschap Stichtse Groenlanden werkt samen met ingenieursbureau Arcadis aan de voorbereiding van een omvangrijk herstelproject, waarbij ongeveer 1,7 kilometer aan oevers wordt aangepakt. Recreatieschap richt zich eerst op meest urgente delen van zandeilanden en legakker

De werkzaamheden zijn gericht op de meest urgente delen van de zandeilanden en een legakker die in beheer zijn van het recreatieschap. De oevers vervullen een belangrijke functie voor de bescherming van de eilanden en dragen bij aan het behoud van het karakteristieke landschap van de Vinkeveense Plassen.

Vergunningen

Voordat met de uitvoering kan worden begonnen, moeten nog verschillende vergunningen worden verleend. Als de procedures volgens planning verlopen, start de realisatie naar verwachting begin 2027. De komende maanden staan vooral in het teken van voorbereidingen, onderzoeken en verdere uitwerking van het project.

Volgens het recreatieschap zullen in deze fase waarschijnlijk weinig zichtbare ontwikkelingen plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de fasering van de werkzaamheden, wordt hierover gecommuniceerd.

Met het herstel wil het recreatieschap de kwaliteit en veiligheid van de oevers op lange termijn waarborgen en verdere achteruitgang voorkomen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen, een overzicht van de werkzaamheden Tranche 2 per eiland. Foto: aangeleverd.