Zomerhartenwensen gaan ook in de regio in vervulling: ‘Gewoon naast elkaar wakker worden, net als vroeger’

Regio – Na een lang leven samen, wonen ze niet meer onder één dak; meneer woont nu in een verzorgingshuis. Zijn grootste wens? Samen met zijn vrouw de nacht doorbrengen en naast haar wakker worden, net zoals vroeger. Het is één van de vele Zomerhartenwensen, die deze zomer in vervulling gaat tijdens de jaarlijkse Zomerhartenwensenactie van de Riki Stichting.

Het initiatief loopt tot en met 20 september. In de regio zijn Zonnebloem Abcoude-Baambrugge, Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker, Appartementengebouw De Kom Mijdrecht, Zonnebloem Mijdrecht, Zonnebloem Vinkeveen-Waverveen, Careyn Maria-Oord/Vinkenoorden Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen dankbare partners. De actie vindt weloverwogen plaats in de zomermaanden, omdat juist in deze periode veel familieleden, vrijwilligers en zorgmedewerkers op vakantie zijn. Persoonlijke aandacht is dan van onschatbare waarde. Met deze actie wil de Riki Stichting ook anderen inspireren.

In gesprek met ouderen

Tijdens de Zomerhartenwensenactie gaan verzorgenden, vrijwilligers en basisschoolleerlingen in gesprek met ouderen. Een vraag staat centraal: ‘Wat is uw hartenwens?’ Veel wensen zijn ontroerend simpel, bescheiden en makkelijk te realiseren: op bezoek bij een familielid, een visje eten of plantjes uitzoeken bij een tuincentrum. Soms gaat het om een eenvoudige wens maar wel met een grote emotionele betekenis, zoals een bezoek aan de zee voor een oudere dame. Zij is in Scheveningen opgegroeid en heeft al jaren de zee niet meer gezien. “Het voelen van de wind en het horen van de golven zal mij terugbrengen naar mijn herinneringen.”

Liefdevolle aandacht

“Wat de wens ook is, het gesprek zelf en de oprechte belangstelling voor de achtergrond van de wens, blijken vaak al een waardevol cadeau. Juist die liefdevolle aandacht zorgt voor prachtige en onvergetelijke geluksmomenten”, aldus Ingrid Strating van de Riki Stichting.

Deze zomer maakt de Riki Stichting, samen met haar vaste samenwerkingspartners, door het hele land ongeveer 1.500 hartenwensen waar. De wensen worden op kosten van de Riki Stichting vervuld. De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaan geluksmomenten en voelen mensen zich gezien, gehoord en verbonden. Het hart van de stichting wordt gevormd door vier jaarlijkse acties waarbij betekenisvolle ontmoetingen en liefdevolle aandacht voor ouderen centraal staan. Deze acties vinden plaats in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. De stichting heeft hierbij in 55 plaatsen door heel Nederland een vaste samenwerking met verzorgingshuizen, basisscholen en Zonnebloemafdelingen.

Op de foto: Tijdens de Zomerhartenwensenactie gaan verzorgenden, vrijwilligers en basisschoolleerlingen in gesprek met ouderen. Foto: Riki Stichting.