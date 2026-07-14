Kwakelse loterijvereniging Kapan Menang viert 75-jarig jubileum

De Kwakel – Loterijclub Kapan Menang (vertaald: wanneer winnen wij) uit De Kwakel viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. De vereniging vindt haar oorsprong bij Kwakelse militairen, die tijdens de politionele acties in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië waren uitgezonden. Zij richtten in 1951 de vereniging op om elkaar te blijven ontmoeten en hun ervaringen te kunnen delen. Dat het een loterijvereniging werd, kwam voort uit de ijdele hoop ooit een prijs te winnen en daarmee een flinke feestavond te kunnen bekostigen. Maar zoals bij de meeste loterijen moest er meestal geld bij worden gelegd en bleef de hoofdprijs voor de Kwakelaars buiten bereik.

De oprichters wilden elkaar na terugkeer blijven ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. De keuze voor een loterijvereniging kwam voort uit de hoop ooit een grote prijs te winnen en daarmee een feestavond te kunnen bekostigen. Zoals bij veel loterijen bleef die droom echter grotendeels onvervuld; meestal moest er juist geld worden bijgelegd.

Vereniging bleef bestaan

Ook nadat de laatste oud-Indiëgangers waren verdwenen, bleef de vereniging bestaan. De huidige leden houden vast aan de tradities en het reglement dat destijds werd opgesteld en officieel is vastgelegd in de statuten. Vier keer per jaar komen de leden bijeen voor een gezellige avond met onder meer spelletjes, biljarten en een hapje en drankje. Daarnaast wordt gezamenlijk ingelegd voor de aankoop van staatsloten.

In de afgelopen 75 jaar werd slechts één keer een grote prijs gewonnen: een bedrag van 5.000 gulden. Sinds vorig jaar speelt Kapan Menang ook mee met de Oudejaarstrekking. Tijdens de jaarvergadering in april stemden de leden bovendien in met deelname aan de Koningsdagtrekking.

Jaarlijkse uitstapje

Met maximaal 25 leden is toetreding tot de vereniging niet eenvoudig. Geïnteresseerden worden op een wachtlijst geplaatst en moeten soms jarenlang wachten voordat er een plek vrijkomt. Een ander belangrijk onderdeel van de verenigingsactiviteiten is het jaarlijkse uitstapje, waarbij ook partners welkom zijn. In de loop der jaren werden onder meer Kasteel Loenersloot, het Cruquius Museum, de Historische Tuinen Aalsmeer en de Nieuwkoopse Plassen bezocht. Ook stonden geregeld dans- en muziekavonden op het programma.

Het 75-jarig bestaan werd zaterdag 11 juli gevierd met een bezoek aan oorlogsmuseum CRASH in Rijsenhout, waar de geschiedenis van de Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal staat. De jubileumdag werd afgesloten met een barbecue, waarna de deelnemers na een leerzame en gezellige dag huiswaarts keerden.

Loterijclub Kapan Menang (vertaald: wanneer winnen wij) uit De Kwakel viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Foto: aangeleverd.