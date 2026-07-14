Gemeente Uithoorn en Eigen Haard werken aan woningbouw in Thamerdal

Uithoorn– Gemeente Uithoorn zet samen met woningcorporatie Eigen Haard een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe woningen in Thamerdal. Afgelopen 7 juli ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst voor de locaties Plesmanlaan, Tromplaan/Tromplaan Noord en Nolenslaan.

Nieuwe impuls voor Thamerdal

De herinrichting van Thamerdal kent een lange voorbereiding. Waar eerder plannen vooral gericht waren op het oplossen van onderhoud en waterproblematiek, kiest de gemeente nu voor een heldere en uitvoerbare koers via een nieuw masterplan. Dit biedt ruimte om woningbouw op meerdere plekken versneld te realiseren.

Samenwerking als basis

Met de intentieovereenkomst leggen de gemeente en Eigen Haard de basis voor hun samenwerking. Hierin staan afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en de kosten in deze onderzoeksfase. Samen wordt de haalbaarheid van woningbouw onderzocht, met oog voor ruimte, financiën en de woonbehoefte in de wijk.

Anke Huntjes, bestuurder woningcorporatie Eigen Haard: “We zijn al lang bezig met Thamerdal. Met deze overeenkomst is duidelijk met welke projecten we in Thamerdal versneld aan de slag gaan en wat we in de toekomst gaan doen. Daarin houden we rekening met alle belanghebbenden en ontwikkelen we alles in samenhang. Dus woningverbetering, nieuwbouw, voorzieningen en de openbare ruimte. Zo ontstaat een wijk waar iedereen prettig woont.”

Woningbouw en leefbaarheid

De locaties liggen in het plangebied van het nog op te stellen Masterplan Thamerdal, dat inzet op prettig en veilig wonen, een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige wijk. Wethouder Ferry Hoekstra (portefeuillehouder Masterplan Thamerdal): “Met het Masterplan Thamerdal werken we aan een wijk waar prettig, veilig en duurzaam wonen centraal staat. De nieuwbouw van Eigen Haard sluit aan bij de behoeften van onze inwoners en draagt bij aan een gevarieerd woningaanbod. Daarnaast wordt een deel bestaande woningvoorraad vernieuwd en is er aandacht voor klimaatadaptatie, waterberging en een aantrekkelijke leefomgeving. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap in de vernieuwing van Thamerdal.”

Masterplan Thamerdal

De gemeente kiest voor een stapsgewijze aanpak van de ontwikkeling van Thamerdal. Met het nieuwe Masterplan werkt zij aan een betere balans tussen woningbouw, groen, water, verkeer en leefbaarheid. Het plan verbindt vijf woningbouwlocaties met de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners en andere betrokkenen worden hier actief bij betrokken. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners van Thamerdal. Tijdens deze bijeenkomst worden de toekomstplannen gepresenteerd. Meer informatie: www.uithoorn.nl/thamerdal

Anke Huntjes (Eigen Haard) en wethouder Ferry Hoekstra van gemeente Uithoorn tekenen voor de ontwikkeling van Thamerdal. Foto: gemeente Uithoorn.