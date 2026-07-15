Kids College sluit schooljaar af met werelds pleinfeest

De Ronde Venen – Het schoolplein van Kids College in Wilnis veranderde vrijdag 3 juli in een kleurrijk landenfestival. Tijdens het jaarlijkse pleinfeest maakten leerlingen, vriendjes, neefjes, nichtjes, opa’s en oma’s een feestelijke reis om de wereld. Het Kids College in De Ronde Venen is een kleinschalige protestants-christelijke basisschool in Wilnis.

Met een eigen paspoort op zak reisden de kinderen langs verschillende landen, waar zij konden deelnemen aan uiteenlopende spellen en activiteiten. Het pleinfeest stond daarmee helemaal in het teken van ontmoeting, plezier en samen beleven. Ook voor iets lekkers was volop gezorgd. Bezoekers konden genieten van frietjes, pannenkoeken, slush en bijzondere cupcakes, gemaakt door deelnemers aan de cupcake-wedstrijd. Daarnaast zorgde de jaarlijkse loterij opnieuw voor blije gezichten. Dankzij de bijdrage van lokale ondernemers waren mooie prijzen te winnen, waaronder een boottocht en een dag rijden in een bijzondere auto.

De opbrengst van het pleinfeest komt ten goede aan materialen en activiteiten voor de kinderen van Kids College. Zo wordt het geld onder meer gebruikt voor vieringen rond Sinterklaas en Kerst, of spelmateriaal zoals nieuw buitenspeelgoed. Het schooljaar werd feestelijk, verbindend en met een werelds tintje afgesloten.

Op de foto: Het schooljaar werd feestelijk, verbindend en met een werelds tintje afgesloten. Foto: aangeleverd.