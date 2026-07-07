Regio – Het had zo mooi kunnen zijn, het WK-voetbal. Nadat alle wedstrijden in de twaalf poules werden gespeeld, wachtte in de zestiende finale het sterke Marokko. Het resultaat is inmiddels genoegzaam bekend.

Voor het WK-voetbalspel in de Nieuwe Meerbode edities De Ronde Venen en Uithoorn Meerbode werd aan lezers de uitslagen gevraagd van de eerste drie poulewedstrijden, die Oranje speelde en met letters bij de diverse WK-advertenties kon een slagzin gemaakt worden.

De eerste wedstrijd speelde Nederland 2-2 tegen Japan. De meeste deelnemers maakten die voorspelling juist. Ook voor de wedstrijden tegen Zweden en Tunesië werd gedacht aan ‘zuinige’ overwinningen. Dat Nederland een dikke overwinning van 5-1 wist te behalen, had niemand verwacht. Het duel Tunesië tegen Oranje werd positiever ingeschat; winst met slechts een doelpunt verschil meer werd het vaakst ingevuld. Slechts een enkeling voorspelde een 3-1 overwinning.

Er zijn geen volledige winnaars, maar omdat er wel prachtige prijzen te verdelen zijn, is gekeken naar de juiste voorspellingen tegen Japan en Tunesië. De uitslag van deze wedstrijden werd slechts door een enkeling correct ingevuld. De slagzin vormen was geen moeilijke opgave: Pakt Nederland in 2026 de wereldtitel? Nee, verslagen door Marokko na penalty’s. Het Oranjesprookje is over. De traditie van het verliezen na strafschoppen is helaas in ere gehouden.

Juichen kunnen wel de winnaars van het WK-voetbalspel: Ans Baas en Nicolaj van der Woerd uit Uithoorn en Peter Kooijman en Leo Koperdraad uit De Ronde Venen. Van harte gefeliciteerd. De prijswinnaars van hebben inmiddels bericht gekregen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijswinnaars WK-voetbalspel bekend. Foto: aangeleverd/AI gegenereerd.